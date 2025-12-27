Huracán y Universidad de Concepción jugarán amistosos de pretemporada en Uruguay

2 minutos

Montevideo, 27 dic (EFE).- Los argentinos Huracán, Atlético Tucumán y Unión y el chileno Universidad de Concepción se suman a los equipos que disputarán en enero amistosos de pretemporada en Uruguay, que estarán enmarcados en la Serie Río de la Plata.

Este sábado, el certamen disputado en los últimos veranos anunció que esos cuatro equipos estarán presentes en la edición 2026.

Ya este viernes se había anunciado la participación del argentino Independiente, el chileno Colo Colo y los paraguayos Olimpia y Cerro Porteño, al igual que el peruano Alianza Lima.

Por el momento no hay detalles sobre otros participantes ni sobre los cruces que tendrá la serie en el primer mes del próximo año.

En la pretemporada de 2025, 27 equipos de cinco países disputaron 26 amistosos en diferentes escenarios de Uruguay. En esa oportunidad, Independiente, Colo Colo y Olimpia estuvieron presentes, por lo que repetirán.

Mientas tanto, la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció que en enero se jugará la Copa de la Liga AUF, un certamen amistoso del que formarán parte los 16 equipos que disputarán la Liga Uruguaya del próximo año.

Será en formato de eliminatorias, con juegos en escenarios neutrales en los que los vencedores avanzarán de ronda y los perdedores quedarán eliminados.

De acuerdo con esto, en caso de que algún partido finalice los 90 minutos reglamentarios con una igualdad en el tanteador se pasará a una tanda de penaltis.

Según anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol, el ganador recibirá 100.000 dólares que deberá utilizar «exclusivamente para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura». EFE

dcf/laa