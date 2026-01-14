IA de Google puede extraer detalles de correos y fotos del usuario para generar respuestas

Nueva York, 14 ene (EFE).- Google ha anunciado este miércoles que permitirá que su inteligencia artificial (IA), Gemini, se conecte con Gmail, Google Fotos, el historial de búsqueda y el de YouTube del usuario para que pueda dar respuestas «excepcionalmente útiles».

Con esta nueva función bautizada «Personal Intelligence» (Inteligencia Personal), el chatbot puede «razonar» a partir de la información de la cuenta del usuario de Google y extraer detalles de un correo electrónico o una foto sin que este tenga que solicitar específicamente que extraiga información de las aplicaciones que le interesen.

En un comunicado publicado hoy, Josh Woodward -vicepresidente de la aplicación Gemini, Google Labs y AI Studio- destaca que Gemini no se entrena directamente con la bandeja de entrada de Gmail o la biblioteca de Google Fotos del usuario, aunque sí se entrena con «información limitada», como «las indicaciones específicas en Gemini y las respuestas del modelo».

La Inteligencia Personal es una función opcional, y si se activa, el usuario podrá decidir qué aplicaciones conectar a Gemini.

Woodward anota que esta nueva función da «excelentes consejos para libros, programas, ropa y viajes».

El ejecutivo de Google también detalla varios ejemplos de cómo ha usado él la herramienta: «Hace dos semanas necesitamos neumáticos nuevos para nuestra minivan Honda 2019. Estando en la fila en el taller, me di cuenta de que no sabía el tamaño del neumático. Se lo pregunté a Gemini».

«Hoy en día, cualquier chatbot puede encontrar estas especificaciones de neumáticos, pero Gemini fue más allá. Sugirió diferentes opciones: una para la conducción diaria y otra para condiciones climáticas adversas, haciendo referencia a nuestros viajes familiares por carretera a Oklahoma que encontró en Google Fotos», dice.

«Luego, extrajo ordenadamente las cualificaciones y precios de cada uno. Cuando llegué al mostrador, necesitaba nuestra matrícula. En lugar de buscarla o perder mi lugar en la fila para volver al estacionamiento, se lo pregunté a Gemini. Extrajo el número de siete dígitos de una foto en Fotos y también me ayudó a identificar el modelo específico de la furgoneta buscando en Gmail. Así de fácil, estábamos listos», detalla Woodward.

Google lanzará la Inteligencia Personal inicialmente en versión beta, solo en Estados Unidos, para suscriptores «elegibles» de Google AI Pro y AI Ultra, y únicamente para cuentas personales de Google y no para cuentas empresariales, según Woodward.

En el futuro, la compañía planea extender la Inteligencia Personal a más países y a la versión gratuita de Gemini y al Modo IA.

«Hemos probado esta versión beta de Inteligencia Personal exhaustivamente para minimizar los errores, pero no los hemos eliminado. Puedes encontrar respuestas inexactas o sobrepersonalización, donde el modelo establece conexiones entre temas no relacionados», advierte Woodward en el comunicado. EFE

