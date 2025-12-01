Iberia cancela sus operaciones con Venezuela hasta el 31 de diciembre

The Swiss voice in the world since 1935
Madrid, 1 dic (EFE).- La aerolínea española Iberia ha cancelado sus operaciones con Venezuela hasta el 31 de diciembre, según la recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA).

Según informaron a EFE fuentes de la compañía, la intención es retomar los vuelos a Venezuela «en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad».

De esta manera, prorroga así la suspensión que decidió el 29 de noviembre tras la alerta de la Autoridad de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre la inestabilidad en el país sudamericano y en el sur del Caribe. EFE

eb/jlm/jl /lab

