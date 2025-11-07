Iberia inaugura en enero una nueva ruta directa entre Fortaleza (Brasil) y Madrid

4 minutos

São Paulo, 6 nov (EFE).- La aerolínea española Iberia celebró este jueves en São Paulo el lanzamiento de una nueva ruta que, a partir del próximo 19 de enero, conectará de forma directa y con una frecuencia semanal de tres vuelos el aeropuerto de la ciudad de Fortaleza, la mayor del noreste de Brasil, con Madrid.

La conexión aérea, que será operada con aviones A321XLR con capacidad para 182 pasajeros, forma parte de la apuesta de Iberia por aumentar de forma estratégica su presencia en el gigante sudamericano, que se ha convertido en el principal mercado de la compañía en Latinoamérica.

Además, es también el país con mayor crecimiento dentro de la red de largo radio de la compañía a nivel global.

“En Brasil, a través de la primera ruta a Río, llevamos 75 años, entonces hay un movimiento natural, cultural e histórico (…) Vemos que la demanda está y estamos apostando por ello”, destacó en entrevista a EFE el director de operaciones de la compañía, Ramiro Sequeira.

CRECIMIENTO RÉCORD

La aerolínea, que conecta más de 140 destinos en 48 países, superará hasta el final de 2025 los 590.000 asientos ofertados en rutas entre Brasil y España, un crecimiento récord de un 27% respecto a 2024.

Para el 2026, augura una subida adicional del 25% en el primer semestre, alcanzando 365.000 plazas entre enero y junio.De acuerdo con la empresa, el 80 % de este crecimiento responde a la incorporación de las dos nuevas rutas de Recife (Pernambuco), que se inaugura en diciembre, y Fortaleza.

Con ellas, también se duplicará la oferta de destinos de Iberia en Brasil, donde ya opera 14 vuelos semanales desde São Paulo y cinco desde Río de Janeiro, las dos principales ciudades del país.

En ese sentido, Sequeira remarcó que el crecimiento global al que apunta Iberia con su plan estratégico, que prevé una inversión de unos 600.000 millones de euros entre 2025 y 2030 para “alcanzar su máximo potencial”, seguramente resultará de seguir apostando por Latinoamérica, y por Brasil, donde todavía ve espacio para una consolidación mayor de la empresa.

FORTALEZA MÁS CERCA DE EUROPA

Por su parte, el secretario ejecutivo de Turismo de Ceará, Gustavo Montenegro, resaltó a EFE la importancia de la nueva ruta para el crecimiento del sector en el estado, que espera atraer más visitantes españoles y también de países próximos, como Portugal o Italia.

“Ceará es el punto más cercano de Brasil a Europa. Por eso, la conectividad del estado con el continente europeo, gracias a su ubicación geográfica, es un factor primordial para que podamos atraer a estos visitantes, tanto del turismo de ocio, que es uno de los principales atractivos del estado, como también del turismo de negocios”, subrayó.

Entre enero y septiembre de 2025, el sector generó ingresos de 10.700 millones de reales para el estado, que registró 2,7 millones de visitantes, en especial franceses (17,1%), portugueses (16,7%) y argentinos (14,1 %), mientras que los españoles figuraron en la séptima posición (4,3%).

El secretario también afirmó que, entre enero y septiembre, 338.196 pasajeros de vuelos internacionales pasaron por el aeropuerto de la ciudad, que, en esta categoría, fue el tercero más por número de pasajeros del noreste de Brasil, detrás de Salvador (Bahia) y Recife.

Para Montenegro, la nueva ruta de Iberia será fundamental para que Fortaleza pueda incrementar estos números en 2026 y, quizás, lograr asumir el liderazgo como un hub de conectividad aérea internacional en la región.

“Las perspectivas son tan buenas que Iberia ya considera la posibilidad de incrementar la frecuencia a cinco vuelos semanales en abril”, adelantó Montenegro.

Respecto a los atractivos turísticos del estado, destacó la variedad de destinos paradisíacos de sol y playa -como la icónica Jericoacoara-, de naturaleza y aventura, de deportes náuticos y también de cultura y gastronomía.

“Ceará tiene una rica y fuerte gama cultural y religiosa que queremos mostrar cada vez más al resto del mundo, y especialmente, con esta conexión de Iberia, a toda Europa”, concluyó. EFE

PBD-apc/fmr/cda

(foto)(video)

La Agencia EFE cuenta con la colaboración de Iberia para la difusión de este contenido.