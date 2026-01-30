Iberia volará de nuevo a Venezuela en abril si hay «garantías plenas» de seguridad

3 minutos

Madrid, 30 ene (EFE).- La aerolínea española Iberia tiene intención de reanudar los vuelos a Venezuela a principios de abril, pero «si se dan plenas garantías de seguridad», después de que la Agencia Estatal española de Seguridad Aérea comunicara que ampliaba hasta el 16 de febrero la recomendación de no sobrevolar ese país.

«Iberia va a mantener algún tiempo más sus operaciones suspendidas en Venezuela», dijeron este viernes fuentes de la compañía, que aseguran seguir también la recomendación de la agencia europea de seguridad aérea (EASA, siglas en inglés).

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela se abrirían «muy pronto» en un contexto en el que había ordenado iniciar ya el proceso, tras una conversación con la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez.

Trump aseguró que había dado «instrucciones a Sean Duffy (secretario estadounidense de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del jueves el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto».

Iberia está «reorganizando» sus recursos y su planificación con la intención de retomar los vuelos al país sudamericano a principios de abril «si se dan plenas garantías de seguridad», remarcaron las fuentes de la compañía.

Hasta noviembre, Iberia contaba con cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, en tanto que Plus Ultra tenía cuatro, una de ellas entre la isla atlántica española de Tenerife y la capital venezolana.

Air Europa de momento prevé mantener la supresión de vuelos entre Madrid y Caracas hasta el 14 de febrero, mientras que Plus Ultra se ha puesto de fecha el 16 de febrero.

Por su parte, la venezolana Laser (que alquila los aviones y tripulaciones de Plus Ultra) tiene otras cuatro frecuencias y Estelar (con aviones de Iberojet arrendados) contaba hasta el pasado noviembre con tres conexiones, es decir, seis vuelos en total.

El anuncio de extremar la precaución por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. el 21 de noviembre, cuando aumentaba la presión militar norteamericana en el Caribe, y las recomendaciones de las agencias de seguridad aérea de Europa y España llevaron a las aerolíneas a detener las operaciones con el país sudamericano.

Iberia canceló al día siguiente sus cinco vuelos semanales, una decisión a la que se sumaron otras empresas como la portuguesa TAP, la brasileña Gol y la colombiana Avianca, además de Air Europa o Plus Ultra, que tomaron esa misma decisión en los días sucesivos. EFE

bmc/mgl/sgb/jl/cg