IBM pagará 17 millones al Gobierno de Trump por «discriminar» con políticas de diversidad

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Nueva York, 10 abr (EFE).- La tecnológica IBM pagará 17 millones al Gobierno de Donald Trump para resolver acusaciones de que cometió «discriminación» al aplicar políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), algo que la empresa niega, según informó este viernes el Departamento de Justicia.

Se trata de la primera resolución de este tipo resultante de que el Gobierno aplique una interpretación novedosa de la Ley de Reclamaciones Falsas, dedicada a perseguir el fraude en contratos públicos, al considerar que las políticas DEI violan los derechos civiles por discriminación inversa.

A finales del año pasado, trascendió en los medios que Washington investigaba la aplicación de políticas DEI en varias grandes empresas como un fraude bajo esta nueva interpretación, recogida en la «iniciativa de fraude en los derechos civiles» que creó el Gobierno en mayo de 2025.

En un comunicado, el nuevo fiscal general interino de EE.UU, Todd Blanche, describió las políticas DEI como un «reembalaje» de la discriminación racial y dijo que Justicia lanzó la iniciativa «para eliminar esa mala conducta, hacer rendir cuentas a los ofensores y poner fin a esa práctica para siempre».

De acuerdo con las alegaciones, IBM fomentó la diversidad al vincular el bonus al logro de metas demográficas en las contrataciones, alteró criterios en sus entrevistas para «basarse en la raza o el sexo» y ofreció formaciones, mentorías u otras oportunidades a ciertos empleados bajo esa premisa.

Al iniciar su mandato, Trump emprendió una cruzada contra las políticas DEI y firmó órdenes ejecutivas para desmantelarlas a nivel federal, pero se alineó también la empresa privada, que en muchos casos las aplicó tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en 2020.

IBM precisamente fue una de las muchas empresas que cancelaron sus iniciativas de DEI al comenzar el Gobierno de Trump, y la resolución anunciada hoy indica que el Gobierno acusaba a la empresa de aplicar esas prácticas desde 2019 hasta la fecha actual.

También aclara que IBM niega las alegaciones y no admite responsabilidad. EFE

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