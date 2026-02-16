ICAN espera que ronda de conversaciones Irán-EEUU en Suiza logre calmar tensión nuclear

2 minutos

Ginebra, 16 feb (EFE).- La nueva ronda de conversaciones que Irán y EEUU inician este martes en Ginebra debería avanzar hacia un acuerdo en el que Irán «tranquilice a la comunidad internacional» con compromisos de que no desarrollará armas nucleares, señaló este lunes la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN).

Por otro lado, Estados Unidos debe confirmar que no habrá nuevas acciones contra el régimen de los ayatolás, agregó en un comunicado Melissa Parke, directora ejecutiva de esta coalición, galardonada con el premio Nobel de la Paz en 2017.

«Más ataques contra Irán serían tan ilegales según el derecho internacional como el bombardeo estadounidense de 2025», y además serían contraproducentes «al fortalecer a quienes en Irán han sostenido que los ataques de Israel y Estados Unidos justifican el desarrollo iraní de armas nucleares», subrayó Parke.

ICAN también advirtió de que más ofensivas estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes podrían aumentar el riesgo de contaminación radiactiva en todo el país.

Agregó que tanto la inteligencia estadounidense como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) consideran que Irán aún no ha desarrollado armamento nuclear.

Parke recordó que las conversaciones sobre Irán, con mediación diplomática de Omán, coinciden con las que la misma ciudad suiza acogerá en el mismo día entre Rusia y Ucrania, y que «las armas nucleares son un elemento central en ambos casos».

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, ya se encuentra en la ciudad suiza, mientras que la delegación estadounidense en las conversaciones, como con las de Ucrania, estará encabezada por Steve Witkoff, enviado espacial de la Casa Blanca, y por el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, Jared Kushner. EFE

abc/fpa