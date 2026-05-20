ICE arresta a hondureño al salir de tribunal de inmigración pese a la prohibición del juez

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Nueva York, 19 may (EFE).- Un hondureño fue arrestado este martes tras salir de una audiencia en el tribunal de inmigración en Nueva York, menos de 24 horas después de que un juez federal emitiera un fallo que prohíbe a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos en o cerca de los juzgados de inmigración en esta ciudad.

El juez Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, emitió la orden al considerar que la política utilizada por el Gobierno federal para justificar los arrestos en tribunales se basaba en una interpretación errónea de directrices internas del Departamento de Seguridad Nacional.

El fallo supone un giro respecto a resoluciones anteriores del propio juez, que había permitido la continuidad de estas detenciones hasta que el Gobierno reconoció en marzo haber cometido un error al aplicar una guía administrativa de forma incorrecta.

Muchos inmigrantes han sido detenidos y ha habido denuncias de grupos proinmigrantes así como de congresistas que han acudido como observadores al 26 de Federal Plaza, donde se ubica el tribunal y otras agencias federales.

«No nos sorprende que el ICE haya mantenido su presencia en el 26 Federal Plaza a pesar del fallo del juez Castel de ayer”, dijo Benjamin Remy, abogado del New York Assistant Group que asumió la defensa del inmigrante, al que sólo han identificado como Alexander, junto al New York Habeas Project, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.

«Después de casi un año de innumerables personas sufriendo a manos de la cruel y violenta política de detención y deportación masiva del ICE, éste ha demostrado que no piensa detenerse», dijo al diario The City el abogado, que ha estado meses observando los arrestos en el tribunal de inmigración en esta ciudad.

Otro observador es el conocido sacerdote y activista Fabián Arias, quien fue testigo del arresto del hondureño, de 21 años y sin antecedentes penales, según medios locales.

«Les dijimos a las personas que no se preocuparan, que no podían detener a más gente. No puedo creerlo, fue cuestión de segundos. Me sorprendió muchísimo», indicó al diario el sacerdote sobre el arresto del inmigrante por agentes de ICE enmascarados.

De acuerdo con el medio digital, pese a la orden de Castel, la agencia puede realizar arrestos por motivos de inmigración bajo ciertas circunstancias, incluidas las amenazas a la seguridad nacional o una preocupación extrema por la seguridad pública, según las excepciones establecidas en un memorando interno de 2021.

Pero de momento se desconoce si el arresto del hondureño responde a alguna de esas excepciones y el ICE no respondió a la solicitud de comentarios de The City.

El presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Murad Awawdeh, recordó que ninguna agencia está por encima de la ley «y el ICE no es la excepción».EFE

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