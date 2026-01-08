ICE libera a una mujer que fue detenida durante semanas pese a pruebas de su ciudadanía

Los Ángeles (EE.UU.), 8 ene (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional liberó a una mujer de 22 años de edad de Maryland que permaneció detenida durante 25 días, a pesar de que sus abogados alegan haber presentado pruebas de que nació en Estados Unidos y es ciudadana del país.

«Después de semanas de trabajo legal intenso, hoy podemos confirmar que Dulce Consuelo fue liberada de custodia de ICE», escribió la noche del miércoles en redes sociales Gunther Omar Sanabria, abogado de inmigración del despacho que llevó el proceso.

Sanabria aseguró que la abogada Victoria Slatton, quien lideró este caso, fue la encargada de recibir a Dulce Consuelo Díaz Morales tras su liberación de un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Slatton afirmó a The Washington Post que el caso contra Díaz Morales aún no ha sido desestimado por el gobierno y que aún podría enfrentar un proceso de deportación.

La abogada también señaló que la prolongada detención fue injustificada e innecesaria debido a que los abogados de la joven presentaron evidencia de su nacionalidad poco tiempo después de haber sido arrestada.

La joven fue detenida el 14 de diciembre cuando salía de un restaurante con su hermana menor pese a informarle a los agentes que era ciudadana estadounidense.

Según la misma publicación, durante su detención Díaz Morales fue trasladada con frecuencia y recluida en cinco centros de detención en Maryland, Luisiana, Texas y, finalmente, Nueva Jersey. EFE

