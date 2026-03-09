Identifican a la mujer arrestada tras el tiroteo contra la casa de Rihanna en Los Ángeles

1 minuto

Los Ángeles, 9 mar (EFE).- El Departamento de Policía de Los Ángeles identificó este lunes a la mujer arrestada bajo sospecha de intento de asesinato tras supuestamente disparar el domingo con un rifle tipo AR-15 contra la vivienda de la cantante Rihanna y su pareja, A$AP Rocky, donde se encontraban con sus hijos.

Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, permanece detenida en Los Ángeles con una fianza de 10 millones de dólares (8,63 millones de euros), según información citada por la cadena NBC.

El tiroteo ocurrió cerca de las 13:21 hora local (20:21 GMT), cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista en un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.

Al menos cuatro balas impactaron contra la vivienda de la nueve veces ganadora del Grammy, de acuerdo con el canal.

Rihanna, su pareja -la estrella de hip-hop A$AP Rocky- y sus tres hijos se encontraban en la casa, pero ninguno resultó herido.

No se dieron detalles de inmediato sobre cuándo y dónde fue arrestada Ortiz, ni tampoco sobre los motivos por los que disparó.

Vecinos de la artista dijeron a NBC que se escucharon fuertes disparos en el barrio, que suele ser muy silencioso.

La intérprete de ‘Umbrella’ y ‘Diamonds’ no se ha pronunciado hasta el momento sobre el ataque. EFE

amv/ppc/mgr