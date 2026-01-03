Identifican a las primeras cuatro víctimas del incendio en bar, todas suizas

1 minuto

Crans Montana (Suiza), 1 ene (EFE).- La Policía suiza anunció este sábado la identificación de las primeras cuatro víctimas del incendio de un bar en la localidad de Crans Montana, todas ellas suizas, incluídos dos menores de edad.

Se trata de dos suizas, de 21 y 16 años, y de dos chicos, de 18 y 16 años, cuyos restos han sido entregados a sus familias, indicaron las autoridades.

«Las investigaciones y los procedimientos de identificación de las otras víctimas fallecidas o heridas, siguen activamente, indicó la Policía del cantón de Valais.

Un total de 40 personas fallecieron en la tragedia ocurrida en una fiesta de Nochevieja en la reputada estación de esquí, ubicada en el corazón de los Alpes suizos.

En el incendio 119 personas resultaron heridas, la mayoría con quemaduras muy graves y extendidas.

Seis de los heridos aún no han podido aún ser identificados y medio centenar están en proceso de ser transferidos a otros países de Europa, donde podrán recibir tratamientos altamente especializados ante la gravedad de su estado. EFE

is/rf