Identifican a los dos soldados de EE.UU. asesinados en ataque en Siria

Los Ángeles (EE.UU.), 15 dic (EFE).- El Ejército de EE.UU. identificó este lunes a los soldados que murieron el pasado sábado en una emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico (ISIS) en Siria, ambos pertenecientes a la Guardia Nacional de Iowa, que reportó que otros tres de sus miembros resultaron heridos en el ataque.

El sargento Edgar Brian Torres Tovar, de 25 años, y el sargento William Nathaniel Howard, de 29 años, que se encontraban en Siria para apoyar las operaciones antiterroristas contra el ISIS en la región, fueron identificados como las víctimas del ataque.

Un intérprete civil estadounidense que también falleció en el ataque no ha sido identificado.

“Nuestros corazones están con sus familias, seres queridos y la Guardia Nacional de Iowa en este momento de profundo dolor. Honramos su valentía y sacrificio, y nunca los olvidaremos ni su servicio”, dijo en un mensaje en X el general Steven Nordhaus, jefe de la Guardia Nacional de Iowa.

El general informó que otros tres miembros de la Guardia Nacional de Iowa resultaron heridos y oran por su recuperación.

El ataque ocurrió mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales, según detalló en sus redes Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono,

El tirador fue abatido tras el ataque.

La gobernadora Kim Reynolds ordenó este lunes que todas las banderas en Iowa ondeen a media asta hasta el día del sepelio de los dos soldados, miembros de un escuadrón del Regimiento de Caballería.

“El sargento Howard y el sargento Torres-Tovar sirvieron a nuestro estado y a nuestra nación con honor y, al hacerlo, dieron el máximo sacrificio. Estamos agradecidos por su servicio y lamentamos profundamente su pérdida”, abundó Reynolds.

El mismo sábado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, lamentó la pérdida de los tres estadounidenses y aseguró que se tomarán “ graves represalias». EFE

