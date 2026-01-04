Identifican a otras 16 víctimas del incendio en Suiza y ya suman 24 de los 40 fallecidos

Crans Montana (Suiza), 4 ene (EFE).- La Policía suiza ha logrado identificar a otras 16 víctimas mortales del incendio ocurrido en Nochevieja en la localidad de Crans-Montana, con lo que ya se eleva a 24 el número de fallecidos filiados de esta tragedia en la que murieron 40 personas.

En una comunicado, la Policía indica además que ha se ha procedido también a la devolución a las familias de los cuerpos de las nuevas víctimas identificadas. EFE

