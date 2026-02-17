Identifican a seis sospechosos de altercados que causaron la muerte de joven ultra en Lyon

París, 17 feb (EFE).- Seis sospechosos de haber participado en los altercados entre grupos ultras de izquierdas y derechas que causaron la muerte de un joven nacionalista de 23 años en Lyon (sureste) la semana pasada han sido identificados por los investigadores, informó la prensa local.

Algunos están fichados por los servicios secretos por pertenecer al grupo antifascista Joven Guardia, prohibido por el Gobierno por sus llamamientos al odio, mientras que otros tienen antecedentes por robos o actos de violencia, dijeron fuentes policiales a France Télévisions y al diario regional Le Progrès.

Los identificados hasta ahora en la investigación abierta por «homicidio voluntario» son sospechosos de haber participado el jueves pasado en la violenta agresión a Quentin Deranque.

El joven de 23 años sufrió un traumatismo craneoencefálico irreversible, que le causó la muerte dos días después, a consecuencia de los golpes recibidos al margen de una conferencia en la Universidad de Lyon de la eurodiputada de la izquierda radical Rima Hassan.

Paralelamente, el ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, anunció este martes en BFMTV que no habrá reuniones políticas en las universidades francesas si se demuestra un riesgo de desorden público.

«Dados los riesgos que enfrentamos hoy, que lamentablemente son muy evidentes, obviamente no habrá más reuniones» de este tipo en las instituciones educativas, declaró el ministro, especificando que había enviado una circular a los prefectos y rectores a tal efecto, y recalcando que la decisión final recaería en los rectores de las universidades.

Esta tarde se guardará un minuto de silencio en memoria de Quentin en la Asamblea Nacional (cámara Baja).

El coordinador de La Francia Insumisa (LFI), Manuel Bompard, aseguró este martes que no existe «ningún vínculo» entre la Joven Guardia y LFI, y calificó de «infundadas y mentirosas» las acusaciones que señalan la responsabilidad del partido liderado por Jean-Luc Mélenchon.

En declaraciones a France Inter, Bompard advirtió que lanzar señalamientos graves sin pruebas puede tener consecuencias. «No hay ninguna responsabilidad política de La Francia Insumisa en esta tragedia», afirmó.

Por su parte, el diputado de la misma formación Éric Coquerel denunció en RTL una «recuperación sórdida y politizada» del fallecimiento del joven, y sostuvo que los ataques a LFI buscan «debilitar o incluso eliminar a la única fuerza alternativa de izquierda capaz de impedir que la extrema derecha llegue al poder».

Las circunstancias de la muerte siguen sin esclarecerse completamente. El estudiante fue agredido el jueves en Lyon cuando participaba en la seguridad de una protesta convocada por el colectivo identitario Némésis contra una conferencia de la eurodiputada Rima Hassan en Sciences Po Lyon.

Némésis señaló a militantes antifascistas, algunos vinculados a la Joven Guardia, fundada por el ahora diputado de LFI Raphaël Arnault. El Gobierno, a través de su portavoz Maud Bregeon, mencionó una «responsabilidad moral» en el actual clima de tensión política.

«La muerte de Quentin no es un ‘accidente’, sino un acto deliberado», insistió este martes el presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella.

Por su parte, la presidenta de Identidad Libertades, Marion Maréchal, sobrina de la líder de RN Marine Le Pen, pidió a los investigadores que determinen «si LFI dio instrucciones» para que la Joven Guardia estuviera presente en la conferencia de Rima Hassan. EFE

