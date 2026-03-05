Identifican cuerpos de dos de los mineros secuestrados en el estado mexicano de Sinaloa

2 minutos

Ciudad de México, 5 mar (EFE).- Los cuerpos de otros dos mineros secuestrados a finales de enero en Sinaloa (noroeste) fueron identificados por las autoridades mexicanas, elevando así a siete el número de cadáveres localizados del total de los diez trabajadores que fueron privados de su libertad por un comando armado, según adelantaron este jueves medios locales.

Estos cuerpos habrían sido encontrados en una fosa clandestina en Condordia, mismo municipio donde fueron secuestrados los diez mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, un acto que el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, atribuyó a que fueron confundidos con miembros de un grupo criminal por parte de una facción rival del Cartel de Sinaloa.

Medios locales aseguraron que los mineros confirmados como fallecidos ascienden a siete después de que familiares de las últimas dos víctimas identificadas publicaran esquelas las últimas horas, confirmando así el hallazgo de los cuerpos sin vida.

Por el momento, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de la investigación, ha confirmado esta información.

Los trabajadores secuestrados tendrían entre 30 y 40 años. Hay tres de los que se sigue sin tener información de su paradero, pese a que las autoridades anunciaron hace poco más de un mes que habían identificado cinco cuerpos y tenían a otros cinco que estaban siendo verificados.

Los mineros habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un comando armado la mañana del viernes 23 de enero, de acuerdo al testimonio de familiares de los desaparecidos citados por medios locales.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha afectado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera.

Además, es el epicentro de la lucha interna aún abierta entre facciones del Cartel de Sinaloa, conflicto armado que ha dejado más de 2.400 fallecidos y centenares de desapariciones.

Hace semanas se registraron marchas en varios estados de México convocadas por el sector minero para exigir justicia por sus compañeros y que no hubiese impunidad en este crimen. EFE

