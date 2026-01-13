Iglesia portuguesa dice haber recibido 95 peticiones de indemnización en 2025 por abusos

Lisboa, 13 ene (EFE).- La Iglesia Católica portuguesa anunció este martes haber recibido a lo largo de 2025 un total de 95 peticiones de indemnización por parte de víctimas de abuso sexual en su seno.

La Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) informó en un comunicado de que, de esas 95 solicitudes, 84 han pasado las entrevistas realizadas por las llamadas comisiones de instrucción y ahora están siendo analizadas por otro comité encargado de fijar las compensaciones financieras.

Entre las once peticiones descartadas, hay seis que han sido «archivadas» por no enmarcarse dentro del reglamento definido, al tratarse de casos que no son de violencia sexual o ser actos cometidos por personas laicas no vinculadas a la Iglesia, dijo la CEP.

También hay tres personas que no se presentaron a sus entrevistas con la comisión de instrucción ni solicitaron reagendarlas y otras dos que dejaron de responder cuando se les contactó para programar dichas entrevistas.

Sobre las 84 peticiones que han avanzado, la CEP detalló que la comisión para la fijación de una indemnización analizará primero las evaluaciones elaboradas por los comités de instrucción, que hasta el momento suman 66, y en una segunda fase lo hará de las 18 restantes, que se corresponden con solicitudes más recientes.

La CEP se disculpó a las víctimas por no haber podido concluir el proceso en el plazo fijado inicialmente -finales de 2025-, debido a la extensión de los plazos para recibir más peticiones, el reagendamiento de algunas entrevistas por dificultades de los afectados para desplazarse y el volumen de solicitudes analizadas.

Señaló que la comisión de fijación de compensaciones trabaja para concluir «lo antes posible» su análisis de las primeras 66 evaluaciones con el fin de presentar a la CEP sus primeras propuestas con los montos de las indemnizaciones.

La principal asociación de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia Católica lusa, Corazón Silenciado, ha criticado el proceso para adjudicar estas compensaciones económicas, ya que se desconoce cuál va a ser su valor.

También han lamentado «la opacidad» y «la lentitud» de estos trámites y la forma en que se llevan a cabo las entrevistas.

Más de 4.800 personas podrían haber sido víctimas de abusos sexuales por miembros de la Iglesia portuguesa en los últimos sesenta años, según un informe publicado en febrero de 2023 por la Comisión Independiente para el Estudio de los Abusos Sexuales de Niños en la Iglesia Católica. EFE

