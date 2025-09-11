The Swiss voice in the world since 1935

Importaciones de Perú subieron 15,5 % en julio y exportaciones tradicionales cayeron 1,7 %

Lima, 11 sep (EFE).- Perú registró en julio un incremento del 15,5 % en importaciones con respecto al mismo mes del año anterior, una tendencia creciente que mantiene desde hace trece meses, mientras disminuye la exportación de productos tradicionales en un 1,7 %, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El informe técnico Evolución de las Exportaciones e Importaciones del INEI reveló, además del crecimiento mensual en importaciones durante el mes de julio, un aumento del 17,1 % en el periodo enero-julio respecto al mismo periodo de 2024.

Este aumento de las importaciones viene impulsado por el mayor ingreso de bienes de consumo (19,6 %), bienes de capital y materiales de construcción (18,9 %), y materias primas y productos intermedios (14,8 %).

En relación a los bienes de consumo, destacaron el incremento en bienes de consumo no duradero, con un 12,9 %, calzado, medicamentos y productos cosméticos; y duraderos, en un 17,9 %.

Además, el volumen importado de materias primas y productos intermedios creció en un 9,8 %; y la importación de bienes capitales y materiales de construcción un 25,1 %, donde destacaron los equipos de transporte, con un aumento del 79,3 %, compuesto por la compra de camionetas con tolva ya ensambladas y neumáticos para vehículos y maquinaria de construcción y minería.

En la misma línea, el aumento de materiales de construcción (44,2 %) presentó un similar comportamiento con, principalmente, construcciones y partes de fundición de hierro o acero y barras de hierro o acero sin alear con muescas y cordones (675,3 %).

Cae en julio la exportación de productos tradicionales

Pese al crecimiento total de exportaciones en un 0,1 % respecto a julio de 2024, gracias al envío de productos no tradicionales, el ejercicio de los tradicionales cayó en 1,7 %, debido sobre todo a la caída de productos pesqueros (-35,7 %) y mineros (-5 %).

En el sector minero tradicional, el cobre se mantiene a la cabeza, pese a su disminución en un 15,1 %, seguido de la plata refinada (-21,8 %) y el oro (-1,9 %).

Sin embargo, pese a la dinámica presentada en el mes de julio, el periodo enero-julio de 2025 registró un incremento del 10,8 % en el volumen total de exportación FOB (mercancía a bordo de transporte marítimo), respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta tendencia se sustenta en el envío de productos tradicionales pesqueros (29 %), petróleo y gas natural (20,1 %) y mineros (8 %); así como productos no tradicionales de los sectores pesquero (50,2 %), agropecuario (18,4 %), siderometalúrgico (11,5 %), textil (10,4 %), metalmecánico (10,9 %) y químico (4,9 %). EFE

