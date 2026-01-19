Imputan por prevaricación en asesinato de senador colombiano a jefe estatal de protección

Bogotá, 19 ene (EFE).- La Fiscalía colombiana imputará al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por omisión en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.

Un fiscal de Administración Pública de Bogotá presentó este lunes «una solicitud de audiencia de imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión», señaló la Fiscalía.

Según el ente acusador, el funcionario «no habría atendido los llamados de protección y de mejora del esquema de seguridad del precandidato Miguel Uribe Turbay», del partido opositor de derecha Centro Democrático.

Rodríguez, quien es director de la UNP desde que comenzó el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en agosto de 2022, es uno de los hombres más cercanos al mandatario y fue compañero suyo en la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19), desmovilizada en marzo de 1990.

Por el magnicidio de Uribe Turbay han sido detenidas nueve personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.

La Policía afirmó en diciembre pasado que su hipótesis más fuerte es que el crimen haya sido ordenado por la Segunda Marquetalia, una disidencia de las extintas FARC liderada por alias Iván Márquez, quien fue jefe negociador de la guerrilla en los diálogos con el Gobierno que terminaron con la firma de un acuerdo de paz en 2016.

El senador Miguel Uribe era una de las cartas del Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) para las elecciones presidenciales de este año en las que la derecha buscará recuperar el poder tras el primer gobierno de izquierda del país.

Tras el asesinato de Uribe Turbay, el partido uribista espera presentar como candidata a la senadora Paloma Valencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Esas elecciones serán precedidas por las legislativas del 8 de marzo y, en caso de que sea necesaria una segunda vuelta presidencial, los colombianos volverán a las urnas el 21 de junio. EFE

