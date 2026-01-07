Inaugurada la ampliación de la T2 del aeropuerto de Lisboa con nuevas puertas de embarque



Lisboa, 7 ene (EFE).- El ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal, Miguel Pinto Luz, inauguró este miércoles la ampliación y modernización de la Terminal 2 del aeropuerto de Lisboa, que ahora cuenta con cuatro nuevas puertas de embarque y más espacio en las instalaciones.

Pinto Luz consideró que se trata de un paso «muy importante» para seguir mejorando la infraestructura de esas instalaciones, a la espera de la materialización del futuro aeropuerto Luís de Camões, que estará ubicado 20 kilómetros al sureste de Lisboa, en la zona de Alcochete (en el otro lado del río Tajo).

La T2 del aeropuerto de Lisboa, que cuenta con una decena de puertas de embarque, tiene ahora más espacio para los pasajeros y más zonas de espera tras la reforma, que recibió una inversión de 20 millones de euros.

Ahora es «más amplio, más funcional y más preparado para responder a las necesidades del tráfico (aéreo), lo que permite más fluidez en los recorridos, una circulación más intuitiva y agradable, zonas de espera más amplias y cómodas, ambientes con más luz natural», entre otros, destacó el presidente de la Comisión Ejecutiva de la gestora ANA-Aeropuertos de Portugal, Thierry Ligonnière.

Por su parte, el ministro consideró que Portugal vive «el mayor ciclo de inversión pública de las últimas décadas», tanto en alta velocidad, como en puertos, autopistas y ferrocarriles, y destacó las obras en curso en la T1, que también visitó este miércoles.

Este proyecto, con una inversión de 300 millones de euros, ampliará la terminal principal en más de 33.000 metros cuadrados y creará diez nuevas puertas de embarque, entre otras mejoras.

Pinto Luz aprovechó la ocasión para reiterar que Lisboa tendrá un nuevo aeropuerto, en referencia al proyecto que el Gobierno de centroderecha anunció en 2024, ya que las obras de ampliación que se han llevado a cabo en el actual solo están pensadas para dar servicio durante los próximos 10 o 12 años.

Los planes del Ejecutivo son cerrar el actual aeropuerto para 2034 y sustituirlo por el futuro aeropuerto en Alcochete. El ministro explicó este miércoles que el proyecto se encuentra actualmente en la fase de elaboración del informe de impacto ambiental.

«El tiempo de las vacilaciones y los aplazamientos se acabó, tendremos un nuevo aeropuerto», concluyó Pinto Luz. EFE

