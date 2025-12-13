Inaugurado el teleférico urbano más largo de Europa a las afueras de París

París, 13 dic (EFE).- El teleférico urbano más largo de Europa, de 1,8 kilómetros de longitud, se inauguró este sábado en un acto multitudinario en el municipio de Créteil, a las afueras de París.

La línea, llamada “Cable 1” o C1, se trata además del primer teleférico en construirse en toda la región Île-de-France, que comprende el área metropolitana de París y sus alrededores, y abastece desde la mañana de este sábado a cuatro municipios con cinco paradas.

En su recorrido kilométrico, la línea C1 conecta el municipio de Créteil con la vecina Villeneuve-Saint-Georges – ambas en el departamento de Val-de-Marne (sureste de París)-, pasando por los municipios de Limeil-Brévannes y Valentone.

Este proyecto permitió conectar a una zona a la que no llega el metro ni el tren y que está marcada por múltiples obstáculos urbanísticos, como un gran nodo ferroviario, zonas residenciales, partes de un polígono industrial y un parque de bomberos.

En declaraciones a los periodistas, la presidenta de la región Île-de-France y su empresa pública de transportes (Île-de-France Mobilités), Valérie Pécresse, dijo sentirse “extremadamente orgullosa” de haber desplegado un proyecto atascado “desde hace diez años”, y que ha permitido ofrecer lo que llamó “los Alpes en el Marne”, en referencia a las múltiples líneas de teleférico existentes en esa montaña.

“Estoy extremadamente contenta porque sé el cambio positivo que supondrá para los habitantes de Val-de-Marne, que ganarán 20 minutos de trayecto con respecto a los atascos y a las líneas de autobús”, agregó.

Pécresse también subrayó que el teleférico es un método de transporte “muy seguro, muy cómodo” y “mucho más barato que, por ejemplo, un tranvía”, a la vez que puede superar “barreras urbanísticas”, por lo que se consideró proyectar nuevas líneas de este tipo por toda Île-de-France “en las zonas que lo propusieran”.

“Entre todos los proyectos que nos llegaron tan solo hay uno con el balance necesario para proseguir su estudio a día de hoy. Se trata del teleférico Velizy-Pont de Sèvres, que permitiría descongestionar la N-118, y abastecería el centro comercial de Velizy hasta Pont de Sèvres (suroeste de París), conectándola, por tanto, con la futura línea 15 de metro”, avanzó.

Sin embargo, la presidenta de la región y de Île-de-France Mobilités matizó que “aún es pronto” para hablar de nuevas líneas con firmeza y recordó que “el problema de los teleféricos como la C1 es el de las zonas y viviendas que estos sobrevuelan”, puesto que requieren un “enorme trabajo de concertación” y estudios previos.

En el acto de presentación, al que acudieron miles de visitantes, también participaron el prefecto de París y la región Île-de-France, Marc Guillaume, el presidente del departamento Val-de-Marne, Olivier Capitanio, y la jefa de la Representación de la Comisión Europea en Francia, Jessica Larson, así como los alcaldes de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton y Villeneuve-Saint-Georges. EFE

