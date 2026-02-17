Incautan casi 2,5 toneladas de droga en una operación conjunta entre Ecuador y Perú

Quito, 16 feb (EFE).- Una operación conjunta denominada ‘Amatista’ entre Ecuador y Perú permitió la incautación de 2,47 toneladas de clorhidrato de cocaína en aguas internacionales, informó este lunes el ministro del Interior, John Reimberg.

«La Policía Nacional (Dirección Nacional de Investigación Antidrogas) y el SIU Perú, incautó 2124 bloques tipo ladrillo de clorhidrato de cocaína en aguas internacionales», indicó en su cuenta de la red social X.

El ministro señaló que tres personas fueron capturadas y que con la incautación, un total de 24,7 millones de dosis quedaron fuera de circulación.

«Continuamos combatiendo las economías criminales. Cero tregua. Seguimos trabajando», finalizó.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

