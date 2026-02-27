Incautan más de una tonelada de droga y arrestan a cinco personas en Panamá

Ciudad de Panamá, 27 feb (EFE).- Las autoridades de Panamá informaron este viernes que decomisaron 1.163 paquetes de droga en un operativo en aguas del Pacífico panameño y capturaron a cinco personas presuntamente vinculadas al alijo.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) precisaron que la droga fue hallada en una embarcación interceptada al sur del área de Punta Mala, provincia de Los Santos, situada en el litoral Pacífico del país centroamericano.

En el interior de la embarcación «se hallaron 25 bultos y una mochila con 1.163 paquetes de presunta sustancia ilícita, además de hierba seca», indicó la información oficial, sin aportar más detalles.

Los paquetes de droga suelen pesar un kilo cada uno y la cocaína es la droga más traficada en Panamá, donde las autoridades llaman hierba seca a la marihuana.

Panamá incautó 129 toneladas de drogas en 2025 y 47,8 toneladas de precursores químicos, según las estadísticas del Ministerio Público.

El país centroamericano es una zona de tránsito de la droga que se produce en el sur del continente y tiene como destino Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo, y también Europa. EFE

