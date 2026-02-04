Incendio en Chile avanzó 10 veces más rápido que la capacidad de extinción, según expertos

Santiago, 4 feb (EFE).- El megaincendio que el pasado enero destruyó más de 15.500 hectáreas en la región del Biobío, en el sur de Chile, avanzó a una velocidad «diez veces más rápido» la capacidad de extinción de los dispositivos, según han dicho a EFE expertos europeos.

«Hemos estado analizando la velocidad del incendio ‘Trinitarias’ y hemos visto que avanzaba a unos 3 kilómetros por hora al principio y a unos 2 kilómetros por hora hasta que impactaba con la población», ha declarado Iñaki Bustamante, del Equipo de Evaluación y Apoyo Forestal de la Unión Europea (FAST, por sus siglas en inglés), que ha viajado a Chile para ayudar en el combate del fuego.

La velocidad del megaincendio, agrega el especialista español, «parece poca, pero la capacidad de extinción se estima en un máximo de entre 150 y 300 metros por hora, con lo cual es una velocidad de avance diez veces mayor que la capacidad de extinción de los dispositivos».

Varios megaincendios -entre ellos el denominado «Trinitarias»- originados en enero tanto en la región del Biobío como en el Ñuble, a 500 y 400 kilómetros al sur de la capital, respectivamente, arrasaron más de 42.000 hectáreas y dejaron al menos 21 fallecidos.

Bustamante, que lideró un equipo de ocho especialistas europeos del FAST, explica que las condiciones climáticas extremas, «las menores humedades relativas y una disponibilidad de combustible muy alta» incrementan la velocidad de los incendios no solo en Chile, sino también en otras partes del mundo.

El fuego, lamenta, «avanza a una velocidad que no hay medios suficientes para poder apagarlo».

En la temporada actual 2025-2026, que comenzó el pasado septiembre, ya se han destruido en Chile más de 66.000 hectáreas, lo que implica un incremento de más del 159 % frente a la temporada 2024-2025, cuando se quemaron más de 25.000 hectáreas, según la estatal Corporación Nacional Forestal (Conaf).

El equipo del FAST, que ha viajado al sur a petición del Gobierno chileno, ha evaluado además el comportamiento de las distintas instituciones del país sudamericano involucradas en la prevención y el combate de incendios y ha resuelto que fue «bueno» y que «se evitaron muchas muertes».

«En la misión del 2024 (cuando un megaincendio causó 137 muertes en Valparaíso), notamos que el sistema de alerta había sido insuficiente», ha reconocido por su parte a EFE Jocelyn Lance, jefe de la Oficina para América Latina y el Caribe del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO).

Ahora, en cambio, «ha habido una mejora tremenda y el sistema de alerta ha funcionado: se pudo enviar la información a tiempo y la gente ha respectado la forma de evacuar», añade Lance, cuya oficina gestionó el viaje de los expertos.

Por su abrupta topografía, sus grandes bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad ha aumentado desde 2010 debido al cambio climático y la sequía que dura más de una década, de acuerdo con la Conaf.

Bustamante apunta además que, al igual que en España, en Chile «hay un abandono de las prácticas de ganadería extensiva por una ganadería más intensiva, que hace que el matorral crezca mucho más y que sea muy difícil controlar». EFE

