Incendios en la provincia argentina de Chubut afectan 21.000 hectáreas y destruyen hogares

Buenos Aires, 13 ene (EFE).- Los incendios en la provincia de Chubut, parte de la Patagonia de Argentina, ya han afectado a 21.000 hectáreas de bosque, plantaciones y pastizales, además de destruir hogares, complejos turísticos e infraestructura en localidades de la zona.

Un informe de la organización ecologista Greenpeace reveló este lunes que los focos de incendio en Chubut han consumido 21.000 hectáreas del oeste de la provincia, sobre la cordillera de los Andes, y el Gobierno provincial ha precisado que 24 hogares han sufrido daños de consideración en las localidades de Epuyén y El Hoyo, además de dos complejos turísticos que se han visto envueltos por las llamas.

El incendio iniciado el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, cercana a Epuyén y El Hoyo, ya ha afectado a 13.600 hectáreas, según informó el Gobierno de Chubut el lunes por la noche.

Las otras dos zonas críticas en la provincia son el parque nacional Los Alerces, área protegida donde ya se han quemado 6.000 hectáreas, mientras que en El Turbio las hectáreas comprometidas son 3.000, aunque se trata de un foco que ya está controlado en un 90 %.

646 personas intervienen en la lucha contra el fuego, entre brigadistas forestales, bomberos, voluntarios y personal de apoyo, en un operativo que articula múltiples recursos de los gobiernos nacional, chubutense y de otras provincias.

En la zona hay desplegados catorce medios aéreos, entre los que se cuentan helicópteros con helibalde, aviones cisternas, aviones anfibios y un hidroavión con capacidad para descargar 15.000 litros de agua.

El origen de los incendios es múltiple: en el caso de Puerto Patriada, la Justicia investiga un posible origen intencional tras haber encontrado combustible en la zona.

El Gobierno argentino dijo este domingo que «los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches».

Sin embargo, según aclaró este lunes la Justicia, esa afirmación no forma parte de las hipótesis de investigación y, de momento, no hay imputados ni detenidos y las pesquisas se encuentran en una etapa inicial.

En su comunicado del lunes, Greenpeace denunció la falta de prevención, de brigadistas y de hidroaviones para afrontar con «seriedad» los incendios.

Las organizaciones ambientalistas del país ponen el foco en la creciente falta de financiación por parte del Gobierno del presidente Javier Milei de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego, y de las políticas que podrían reducir los impactos del cambio climático. EFE

