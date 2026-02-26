Incineran unos 2.500 kilogramos de drogas incautadas en República Dominicana

2 minutos

Santo Domingo, 26 feb (EFE).- Autoridades de la República Dominicana incineraron este jueves 2.285 kilogramos de cocaína y 228 kilogramos de marihuana, entre otras sustancias, que corresponden a más de dos mil casos de incautaciones realizadas en un contexto internacional marcado por la Operación Lanza del Sur de EE.UU. para luchar contra el narcotráfico en Latinoamérica.

La quema, realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), se produjo en la Primera Brigada de Infantería del Ejército, en la capital del país, e incluyó «importantes decomisos efectuados en las provincias de Peravia (centro) y Santo Domingo».

Además de la cocaína y la marihuana, fueron incinerados 6,4 kilogramos de crack, 1,4 de éxtasis, 525 gramos de hachís y 21,9 kilogramos de sustancias clasificadas como «no controladas», informó el Inacif en una nota.

En lo que va de año, las autoridades dominicanas han destruido 6.000 kilogramos de drogas, en momentos en que EE.UU., desde agosto de 2025, ejecuta una operación de destrucción contra lanchas rápidas que salen de Suramérica y que el Gobierno de Donald Trump asegura tienen como destino su país.

La Dirección Nacional de Control de drogas afirmó, el 29 de diciembre pasado, que la República Dominicana afianzó durante 2025 su liderazgo en la región del Caribe en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, tras la incautación de 48,3 toneladas de distintas sustancias narcóticas, resultado de operativos nacionales y acciones coordinadas con países aliados.

Ese año, las autoridades del país caribeño destruyeron 31.252 kilogramos de drogas, mientras que en 2024 pulverizaron 44.157 kilogramos. EFE

