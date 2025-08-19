Indígenas de Ecuador denuncian un «intento de asesinato» contra exdirigente Leonidas Iza

Guayaquil (Ecuador), 19 ago (EFE).- Un movimiento campesino de Ecuador ha denunciado un «intento de asesinato» contra el destacado exdirigente indígena Leonizas Iza por parte de supuestos agentes de Inteligencia de la Policía, y ha responsabilizado al Gobierno de Daniel Noboa por «cualquier atentado a la vida» de sus líderes.

El Movimiento Indígena y Campesino de la provincia ecuatoriana de Cotopaxi (MICC) emitió en las últimas horas un comunicado que alerta de lo sucedido este lunes contra Iza, que es expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

«Denunciamos con absoluta firmeza los hechos ocurridos este 18 de agosto, cuando agentes de la Dirección General de Inteligencia irrumpieron en la comunidad de San Ignacio sembrando terror y atentando contra la vida de nuestro compañero Leonidas Iza», indica el comunicado.

Iza fue presidente de la Conaie hasta el pasado 9 de agosto, cuando le sustituyó Marlon Vargas tras unas elecciones, y quedó además en tercer lugar en los recientes comicios presidenciales en los que ganó Noboa.

«Este crimen no es un hecho aislado, es la continuación de una política sistemática de persecución, hostigamiento, amenazas de muerte y desprestigio contra nuestras estructuras organizativas y contra quienes levantamos la voz frente a un Gobierno servil a las élites económicas», señaló el MICC.

El movimiento aseguró que lo que está viviendo el país «no es democracia, es la dictatura de los ricos disfrazada, sostenida por la violencia estatal y el miedo».

El propio Iza aseguró, en una rueda de prensa este martes, que había decidido volver a la comunidad a la que pertenece, en Cotopaxi, y que este lunes estaba haciendo arreglos a la casa en la que va a vivir, cuando se percató de que hombres a bordo de un vehículo pasaban filmándolo.

En la tercera ocasión, dijo, decidió salir a parar el vehículo. «Viene a toda velocidad, que si hubieran venido manejando los policías seguramente en este momento yo estaba asesinado», detalló. Sin embargo, precisó, los hombres habían pagado a un joven para que los movilizara, quien se detuvo al ver al exdirigente indígena.

Iza aseguró que los policías le dijeron al conductor que pasara por «encima» de él, y denunció que «el efecto inmediato de la implementación de la Ley de Inteligencia permite hacer estas cosas».

La Ley de Inteligencia es una polémicas normativa impulsada por el Gobierno que fue recientemente suspendida de manera parcial y temporal por la Corte Constitucional hasta decidir las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por organizaciones sociales y sindicatos.

El Movimiento Indígena de Cotopaxi se declaró en alerta permanente e indefinida «hasta que se exponga públicamente a los subordinados de Daniel Noboa en esta operación, se sancione a los agentes de Inteligencia involucrados y se detenga la maquinaria de persecución política contra los pueblos». EFE

