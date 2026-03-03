Independiente del Valle lidera en Ecuador

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 2 mar (EFE).- Independiente del Valle cerró este lunes la segunda fecha de la LigaPro ecuatoriana con una victoria por 0-2 en su visita a Manta, resultado que le permite liderar con 6 puntos.

El equipo del Valle sufrió en el primer tiempo con un rival que generó las ocasiones más claras, incluido un remate de Jostin Alman que se estrelló en el poste de la portería y un disparo fallido de Robert Burbano cuando quedó solo frente al portero rival.

Pero el delantero Arón Rodríguez apareció para sellar el triunfo con un doblete a los minutos 80 y 88.

El creativo argentino de Deportivo Cuenca David González, de 22 años, marcó el golazo de la fecha tras controlar el balón con el pecho y rematar desde fuera del área del Barcelona, que cayó por 2-1.

En el partido también anotó su compatriota Nicolás Leguizamón.

Otro argentino destacado fue Emiliano Griffa, quien anotó con remate desde fuera del área en el empate 1-1 de Leones del Norte con Libertad.

También brilló el delantero Luca Klimowicz, que convirtió su primer gol con Emelec en el empate 1-1 con Delfín, mientras que el defensa Alan Lorenzo aportó un tanto en el 1-1 de Orense en la cancha de Técnico Universitario.

Federico Paz abrió el camino del triunfo 0-2 de Macará en su visita a Liga de Quito. EFE

rm/af/hbr