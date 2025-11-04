Independiente del Valle queda a cuatro puntos del título en Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 3 nov (EFE).- Independiente del Valle venció este lunes por 1-3 a Libertad y con 73 puntos quedó a 4 de ganar el título de la Liga Pro a falta de 6 fechas para el fin.

El cuadro del Valle reapareció en Ecuador tras la reciente eliminación en las semifinales de la Copa Sudamericana, y los goles de este lunes los anotaron Renato Ibarra, el argentino Claudio Spinelli y el ecuatoriano Jean Pierre Arroyo.

Independiente del Valle dispondrá de 7 partidos para definir el torneo a su favor con una victoria y un empate. Así quedarán sin opción al título Barcelona y Liga de Quito.

Estos equipos, si ganaron los puntos que restan, sumarían 76.

Además de las 6 fechas pendientes del hexagonal por el título ecuatoriano, el cuadro del Valle tiene un partido diferido contra Liga por la participación de ambos en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores, respectivamente.

Barcelona ocupa el segundo puesto con 58 puntos tras el empate 1-1 del pasado sábado con Universidad Católica.

Tercero, con 55, está Liga de Quito, que se enfrentará este martes con Orense, pero con un partido diferido ante Independiente, que se adjudicó en forma anticipada un billete para la fase de Grupos de la próxima Libertadores.

Universidad Católica se quedó en el cuarto puesto, con 52 puntos; penúltimo el Libertad y último el Orense, con 50 puntos cada uno, aunque Orense jugará este martes contra Liga.

La puja por alcanzar el liderato de la clasificación de goleadores continúa apretada, con Jorge Daniel Valencia de Manta, que es colista en el cuadrangular por el no descenso; y el argentino Claudio Spinelli, del Independiente, con 18 goles cada uno.

Aparecen con 17 Byron Palacios de Católica, y el argentino Rafael Monti de Vinotinto. Y Con 16 anotaciones está Djorkaeff Reasco, de El Nacional. EFE

