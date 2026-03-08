Independiente del Valle sigue líder y Barcelona gana el clásico con gol de Benedetto

Quito, 7 mar (EFE).- El Independiente del Valle ganó este sábado 3-1 al Mushuc Runa y sostuvo el liderato en la liga profesional ecuatoriana, mientras que el Barcelona ganó 1-0 a Emelec en el denominado Clásico del Astillero, con un gol del argentino Darío Benedetto.

El argentino Matías Perelló, Emerson Pata y el juvenil Juan Román Angulo convirtieron los goles del triunfo del cuadro del Valle, en su afán de retener el título local que ganó el año pasado. El tanto del descuento del Mushuc Runa fue de Elvis Velasco.

Al minuto 63, el defensa argentino Brian Negro, de Mushuc Runa, fue expulsado por una brusca barrida que causó una fractura al atacante del Independiente Jean Pierre Arroyo.

También fueron expulsados Cristopher Angulo, de Mushuc Runa, y Jordy Alcívar, del cuadro del Valle, al minuto 70.

En el Clásico del Astillero, Benedetto anotó con un disparo de primera intención al minuto 58, en un encuentro disputado con gran intensidad y con grandes precauciones defensivas de ambos equipos.

El argentino había cumplido en febrero pasado dos años sin poder convertir, pero rompió esa sequía en el arranque de la actual temporada a la que llegó al Barcelona.

Tras el triunfo sobre su tradicional rival, Barcelona quedó concentrado para trasladarse a Brasil para el partido con el que busca ganar el billete a la fase de grupos de la Copa Libertadores contra el Botafogo, con el que empató 1-1 en el encuentro de ida en Guayaquil.

Por su parte, Liga Deportiva Universitaria de Quito sumó la segunda derrota consecutiva, pues perdió este sábado por 2-1 a domicilio del Libertad.

El atacante brasileño Deyverson convirtió de penalti el primer gol del partido y el único de Liga, mientras Gabriel Cortéz y Bryan Corozo anotaron los tantos del triunfo del cuadro libertario.

El discreto nivel de juego del Rey de Copas, como también le dicen a Liga, lo llevó a una nueva derrota, ya que en la fecha pasada perdió de local por 2-0 ante Macará.

La tercera fecha de la liga profesional ecuatoriana continuará este domingo con los partidos: Universidad Católica-Leones del Norte; Aucas-Deportivo Cuenca; Macará-Técnico Universitario y concluirá el lunes con el choque entre Orense y Manta. EFE

rm/cbs/laa