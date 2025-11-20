India detiene a cuatro presuntos implicados con un papel clave en atentado de Nueva Delhi

Nueva Delhi, 20 nov (EFE).- La Agencia Nacional de Investigación de la India (NIA) detuvo a otros cuatro presuntos implicados con un papel clave en el atentado de la semana pasada en las inmediaciones del Fuerte Rojo de Nueva Delhi, que causó al menos diez muertos y 32 heridos con lo que ascienden a seis el total de arrestos.

Los acusados fueron detenidos por la NIA en Srinagar, en la Cachemira administrados por la India, indicó la Agencia Nacional de Investigación de la India este jueves en un comunicado publicado en X.

Según las investigaciones de la NIA, «todos ellos desempeñaron un papel clave en el atentado terrorista que causó la muerte de varias personas inocentes y dejó a muchas otras heridas».

La agencia había detenido previamente a otros dos acusados en relación con la explosión: Amir Rashid Ali, a cuyo nombre estaba registrado el coche bomba que hizo estallar el atacante suicida para llevar a cabo el ataque, y Jasir Bilal Wani, que habría proporcionado asistencia técnica al terrorista implicado.

Según la agencia antiterrorista, estos dos sospechosos trabajaban «en estrecha coordinación» con el atacante suicida, Umar un Nabi, un médico cuya identidad fue confirmada por análisis de ADN.

Por el momento, todos los detenidos proceden del valle de Cachemira, donde las fuerzas de seguridad han intensificado sus operaciones desde el ataque. La Policía demolió la semana pasada la vivienda de Nabi en el distrito de Pulwama, dentro de un operativo más amplio contra supuestas redes insurgentes, y ha llevado a cabo cientos de redadas en busca de posibles colaboradores.

A la vez, las autoridades indias investigan si los sospechosos mantenían vínculos con presuntas redes militantes activas en Cachemira y a las que Nueva Delhi atribuye apoyo desde Pakistán.

La agencia confirmó este lunes la incautación de un segundo vehículo perteneciente al atacante suicida, que está siendo examinado en busca de pruebas, explicando que ha interrogado hasta ahora a 73 testigos, incluidos varios de los heridos en la explosión del 10 de noviembre.

Añadió que sus equipos continúan siguiendo múltiples pistas en varios estados para «desentrañar por completo la conspiración» detrás del atentado, el primero con víctimas mortales en la capital india desde 2011. EFE

