India estudia las consecuencias del fallo en EE.UU. contra los aranceles de Trump

1 minuto

Nueva Delhi, 21 feb (EFE).- El Gobierno de la India declaró este sábado que está estudiando las implicaciones del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que invalida los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, sumándose a la cautela que recorre las principales capitales de Asia.

«La Administración de EE. UU. ha anunciado algunos pasos. Estamos estudiando todos estos desarrollos y sus implicaciones», señaló el Ministerio de Comercio e Industria indio en un comunicado oficial.

La invalidación de los gravámenes se produce tras la firma de un acuerdo comercial interino en el que la India consiguió que Washington redujera los gravámenes sobre sus productos del 50 % inicial a un 18 %, a cambio del cese de las compras de petróleo ruso.

El fallo judicial (6-3) determinó que Trump se excedió al imponer gravámenes bajo la ley IEEPA, una competencia que pertenece al Congreso. Esta decisión deja en el aire la legalidad de los aranceles que golpeaban a los productos indios.

Nueva Delhi analiza ahora si este vacío legal le permite renegociar las concesiones comerciales otorgadas a Washington o exigir compensaciones, justo cuando Trump ya ha contraatacado anunciando un nuevo arancel global del 10 % bajo una base jurídica distinta. EFE

lgm/lss