India sella un acuerdo con Australia para el suministro de uranio con fines civiles

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El primer ministro de India, Narendra Modi, anunció este jueves que cerró un acuerdo con Australia para el suministro de uranio, un combustible clave para impulsar el ambicioso programa de energía nuclear civil del país más poblado del mundo.

Ante una altísima demanda de electricidad interna, Modi busca aumentar de manera significativa la generación de energía nuclear india en los próximos años.

Australia concentra alrededor del 28% de los recursos mundiales de uranio, pero los obstáculos legales y las sensibilidades políticas han dificultado las exportaciones a India.

«Hemos firmado hoy un importante acuerdo sobre energía nuclear», declaró Modi tras reunirse con su homólogo australiano, Anthony Albanese.

«Esto abrirá el camino para el suministro de uranio australiano a India y dará un nuevo impulso a nuestros objetivos de energía limpia».

Según un comunicado conjunto, el acuerdo permite exportaciones de uranio a largo plazo para «fines exclusivamente pacíficos». India por otro lado es uno de los países dotados del arma atómica.

Las exportaciones estarán sujetas a las salvaguardias establecidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

India y Australia han estrechado considerablemente sus vínculos en los últimos años, impulsados en parte por el interés compartido de contrarrestar las ambiciones militares de Pekín y diversificar sus relaciones comerciales más allá de China.

Modi y Albanese también acordaron reforzar la cooperación en materia de defensa y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos.

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