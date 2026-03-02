India y Canadá sellan un contrato de uranio de 2.600 millones para programa nuclear indio

Nueva Delhi, 2 mar (EFE).– El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este lunes en Nueva Delhi la firma de un acuerdo de suministro de uranio por valor de 2.600 millones de dólares con el Gobierno indio, para las ambiciones energéticas y climáticas de la potencia asiática.

El contrato, suscrito entre las autoridades indias y la minera canadiense Cameco, garantiza el suministro de combustible nuclear a largo plazo para las centrales civiles de la India.

«El Gobierno de la India y Cameco han firmado un importante acuerdo de suministro de uranio de 2.600 millones de dólares que respalda las ambiciones nucleares de la India y nuestro compromiso con una energía de carga base limpia y fiable», declaró Carney ante los medios tras su reunión con el primer ministro Narendra Modi.

Este pacto nuclear es el eje de una nueva «asociación energética estratégica» que busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Carney destacó que el 40 % de las empresas mineras del mundo cotizan en Canadá, lo que posiciona al país norteamericano como un aliado logístico para el sector manufacturero y de vehículos eléctricos indio.

«Mientras la India busca acceso a minerales críticos para su fabricación, su tecnología limpia y sus planes nucleares, la base de recursos de Canadá y sus empresas líderes mundiales la sitúan como un socio estratégico», subrayó el mandatario canadiense.

El acuerdo nuclear establece un marco de suministro de diez años por el cual la empresa canadiense Cameco enviará a la India cerca de 22 millones de libras de concentrado de uranio entre 2027 y 2035.

Durante el intercambio de memorandos en Hyderabad House, Modi subrayó que esta alianza atiende a la seguridad energética y una visión ética compartida.

El mandatario indio añadió que el objetivo de las conversaciones de hoy ha sido «transformar esa visión en una asociación de siguiente nivel» que abarque desde la energía nuclear hasta la soberanía tecnológica.

Asimismo, Carney ofreció formalmente el suministro de Gas Natural Licuado (GNL) de la costa oeste de Canadá, calificándolo como el de «menor emisión de carbono del mundo», para ayudar a la India a cumplir su objetivo de duplicar el peso del gas en su matriz energética para finales de esta década. EFE

