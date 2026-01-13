India y EE.UU. hablan por primera vez de comercio en 2026 con el nuevo obstáculo de Irán

3 minutos

Nueva Delhi, 13 ene (EFE).- El canciller de la India, Subrahamanyam Jaishankar, y su homólogo estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, conversaron este martes por primera vez sobre comercio en 2026, después de que ambos países no lograsen alcanzar un acuerdo comercial bilateral el año pasado.

«Acabo de concluir una buena conversación con Marco Rubio», dijo Jaishankar en una publicación en su perfil de la red social X, en la que el ministro de Exteriores de la India dijo que el comercio había estado entre los temas tratados.

Jaishankar añadió que los minerales críticos, la cooperación nuclear, la defensa y la energía también fueron tratados con su homólogo de Washington.

El ministro indio dijo que Nueva Delhi y Washington acordaron mantenerse en contacto sobre éstos y otros asuntos, sin especificar cuáles.

La conversación entre Jaishankar y Rubio se ha producido un día después de que el nuevo embajador estadounidense en la India, Sergio Gor, adelantase ayer que se produciría una llamada entre las dos partes este martes.

La India y Estados Unidos empezaron con buen pie el segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace casi un año, pero pronto las relaciones entre los dos países se enfriaron, especialmente en materia comercial.

En agosto, Trump impuso aranceles punitivos del 50 % a productos indios por la compra de crudo ruso, lo que rebajó las expectativas de un acuerdo comercial rápido entre las dos potencias.

En los últimos meses de 2025, el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, había garantizado que el pacto comercial con Washington se cerraría en 2025. Finalmente ésto no fue posible.

El pasado viernes, el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, dijo en un pódcast estadounidense que el acuerdo no se produjo porque el primer ministro indio, Narendra Modi, no llamó a Trump.

La India ha dicho que las declaraciones de Lutnick no eran precisas.

Por si esto fuera poco, Trump anunció ayer en Washington que gravaría con aranceles del 25 % a los países que hagan negocios con Irán.

Aunque la India dejó de importar crudo iraní en 2019, mantiene operativo el puerto de Chabahar, en el sureste de Irán, un terminal vital para sus intereses, ya que es su única vía de acceso a Asia Central y Afganistán para esquivar a Pakistán y competir con la influencia china.

Además del puerto, la India exporta a Teherán arroz basmati, té y frutas por valor de 1.340 millones de dólares (dato de 2025), un flujo comercial suficiente para activar las sanciones de la Casa Blanca.

Firmas de análisis citadas por medios financieros locales señalan que la India podría estar incluso más expuesta que China, a pesar de que Pekín es el gran sostén económico de Teherán, ya que absorbió más del 80 % del petróleo iraní en 2025, según la consultora Kpler. EFE

