India y la UE cierran enorme acuerdo de libre comercio

Los líderes de India y la Unión Europea (UE) anunciarán este martes en Nueva Delhi un enorme pacto comercial alcanzado tras dos décadas de negociaciones y al que han denominado como la «madre de todos los acuerdos».

Los dirigentes de la UE y el primer ministro indio, Narendra Modi, esperan que el acuerdo, que según Nueva Delhi se concluyó el lunes, ayude a protegerse de los retos que plantean las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China.

«La gente en todo el mundo está hablando de este acuerdo como la madre de todos los acuerdos», dijo Modi el martes en la capital india, antes de reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

«Este acuerdo traerá muchas oportunidades para los 1.400 millones de habitantes de India y los muchos millones de personas de la UE», afirmó el primer ministro, al añadir que el pacto «representa alrededor del 25% del PIB mundial y un tercio del comercio mundial».

Los líderes de la UE, que fueron invitados de honor en el desfile del Día de la República de India el lunes, se reunirán con Modi a última hora de la mañana de este martes.

Ambas partes llevan más de veinte años negociando este acuerdo comercial, cuya conclusión se ha visto acelerada por la guerra arancelaria emprendida por el presidente estadounidense, Donald Trump, y por la competencia china.

Las conversaciones se prolongaron hasta el último momento el lunes, centrándose en algunos puntos conflictivos, como el impacto del impuesto de la UE sobre el acero, según fuentes cercanas.

La UE ha puesto sus ojos en India, el país más poblado del mundo, como un mercado importante para el futuro.

Nueva Delhi considera al bloque europeo como una fuente importante de tecnología e inversión muy necesarias para mejorar rápidamente su infraestructura y crear millones de nuevos empleos.

India, que debe convertirse en la cuarta economía del mundo este año, y la UE intercambiaron en 2024 mercancías por valor de 120.000 millones de euros (142.000 millones de dólares, un aumento de casi el 90 % en diez años) y servicios por 60.000 millones de euros (71.000 millones de dólares), según estadísticas europeas.

En virtud del acuerdo, se espera que India facilite el acceso al mercado de productos clave del Viejo Continente, como los automóviles y el vino, a cambio de permitir las exportaciones de textiles y productos farmacéuticos, entre otras cosas.

