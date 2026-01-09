India y la UE retoman negociaciones en Bruselas tras incumplir el plazo de firmar en 2025

2 minutos

Nueva Delhi, 9 ene (EFE).- El ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, y el comisario de Comercio de la Unión Europea (UE), Maros Sefcovic, se reunieron este viernes en Bruselas para intentar desencallar el Tratado de Libre Comercio bilateral, en el primer contacto desde que dejaran vencer, hace una semana, la fecha límite que se habían fijado para firmar el pacto.

«Reafirmamos nuestro compromiso con un marco comercial basado en reglas y una asociación económica moderna que salvaguarde los intereses de los agricultores y las pymes, al tiempo que integra a las industrias indias en las cadenas de suministro globales», escribió el ministro indio en su perfil de la red social X.

El mensaje fue acompañado de imágenes de ambos líderes posando sonrientes en la capital belga.

La protección del sector agrícola nacional es una de las líneas rojas tradicionales de la India en todos sus tratados comerciales al ser el principal sector productivo del país en términos de empleo, además es un tema políticamente sensible que ha frenado acuerdos anteriores por el temor a que la entrada de productos extranjeros dañe a los productores locales.

Para la India, avanzar con la UE es prioritario en su búsqueda de nuevos socios, dada la tensión con Estados Unidos por la política proteccionista del presidente Donald Trump, quien el año pasado impuso aranceles punitivos de hasta el 50 % a las importaciones indias.

El primer ministro indio, Narendra Modi, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometieron en septiembre pasado a concluir el pacto «antes de finales de 2025», una fecha límite que expiró sin éxito hace apenas una semana.

Aunque ya se han logrado progresos en áreas como el desarrollo sostenible, la UE reclama una mayor apertura en el proteccionista mercado indio para sus automóviles, vinos y lácteos, mientras que Nueva Delhi exige mejoras para sus exportaciones textiles y agrícolas. EFE

jgv-igr/cg