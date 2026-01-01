India y Pakistán intercambian listas de instalaciones nucleares para evitar ataques mutuos

Nueva Delhi, 1 ene (EFE).- La India y Pakistán intercambiaron este jueves las listas de instalaciones nucleares con el objetivo de evitar ataques mutuos tras el reciente conflicto militar de mayo, en el que su arsenal nuclear fue una de las principales preocupaciones.

“India y Pakistán intercambiaron hoy, a través de canales diplomáticos y de manera simultánea en Nueva Delhi e Islamabad, la lista de instalaciones y centros nucleares cubiertos por el Acuerdo sobre la Prohibición de Ataques contra Instalaciones y Centros Nucleares entre ambos países», según un comunicado emitido este jueves por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India.

«El acuerdo, firmado el 31 de diciembre de 1988 y en vigor desde el 27 de enero de 1991, establece, entre otros aspectos, que India y Pakistán deben informarse mutuamente cada 1 de enero sobre dichas instalaciones», añadió.

Este es el 35.º intercambio consecutivo de estas listas entre los dos países, siendo el primero el 1 de enero de 1992, un mecanismo de confianza que ambas partes mantienen en el marco de su histórica rivalidad nuclear .

Ambos países también intercambiaron las listas de prisioneros civiles y pescadores bajo custodia mutua.

«India ha compartido listas con detalles de 391 prisioneros civiles y 33 pescadores bajo su custodia, que son pakistaníes o se cree que son pakistaníes», según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores indio en otro comunicado.

«De manera similar, Pakistán ha compartido listas con detalles de 58 prisioneros civiles y 199 pescadores bajo su custodia, que son indios o se cree que son indios», añadió.

El Gobierno de India también pidió «la pronta liberación y repatriación de prisioneros civiles, pescadores junto con sus barcos y personal de defensa indio desaparecido de la custodia de Pakistán».

Esta misma semana, durante el funeral de la ex primera ministra de Bangladés, Khaleda Zia, el ministro de Exteriores de India, S. Jaishankar, y el presidente de la Asamblea Nacional de Pakistán, Sardar Ayaz Sadiq, se dieron la mano, protagonizando el primer contacto directo entre ambos países desde el conflicto militar de mayo.

Desde entonces, los funcionarios de ambos países han evitado en gran medida los contactos públicos y se han abstenido de saludos o intercambios en reuniones internacionales.

Estos acercamientos marcan un reencuentro importante entre la India y Pakistán después de que, el 22 de abril, ambos países vivieran un periodo de tensión que se prolongó hasta el 10 de mayo, alcanzando niveles no vistos desde la guerra de Kargil de 1999, con ataques con misiles y drones en la disputada región de Cachemira.

El 10 de mayo, ambas potencias nucleares acordaron un alto el fuego con mediación de Estados Unidos.

La India y Pakistán se disputan la soberanía de Cachemira, en el Himalaya occidental, desde 1947, cuando la independencia del subcontinente indio del Imperio británico dio lugar a una traumática partición cuyas consecuencias aún marcan la relación entre ambos países. EFE

