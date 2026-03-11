Indicios apuntan a que un hombre desequilibrado se prendió fuego en el autobús de Suiza

Ginebra, 11 mar (EFE).- Las investigaciones preliminares sobre el incendio ayer martes de un autobús de transporte público en Suiza, en el que murieron seis personas, apuntan a que la tragedia fue provocada por un hombre «marginal» y «desequilibrado», dijo hoy el procurador general del cantón de Friburgo, donde ocurrió el hecho.

Seis personas resultaron muertas y cinco heridas -entre ellos un socorrista- al incendiarse completamente un autobús de los conocidos en Suiza como «postales» en la localidad de Chiètres.

Aunque se desconoce si hubo un móvil concreto, las autoridades prácticamente han descartado la hipótesis del terrorismo. EFE

