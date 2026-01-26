Indignación en Europa por las declaraciones de Trump sobre los soldados en Afganistán

Varios países europeos criticaron este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por decir que los aliados de la OTAN evitaron la línea del frente en Afganistán, obligando al republicano a desdecirse parcialmente.

Trump sugirió el jueves en una entrevista con Fox News que las tropas de la Alianza Atlántica «se mantuvieron un poco lejos de las líneas del frente» en Afganistán, pese a que 457 soldados británicos murieron en la guerra posterior a los ataques del 11 de Septiembre.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, calificó esas declaraciones de «insultantes». Este sábado habló por teléfono con Trump para hacer hincapié en el sacrificio de sus soldados, informó el gobierno británico.

«Nunca olvidaremos su sacrificio», comentó Starmer a Trump.

El presidente estadounidense pareció tender una rama de olivo a Londres, con un mensaje en su red Truth Social.

«¡Los GRANDES y muy VALIENTES soldados del Reino Unido siempre estarán con los Estados Unidos de América!», afirma Trump. «En Afganistán, murieron 457, muchos quedaron gravemente heridos, y estuvieron entre los mayores guerreros de todos. Es un vínculo demasiado fuerte como para romperse jamás», añade.

Pero Europa está dolida. Varios países europeos miembros de la OTAN enviaron tropas a Afganistán a petición de la Casa Blanca, lo que explica que las declaraciones cayeran como un jarro de agua fría.

Italia, Francia, Dinamarca y Alemania rindieron tributo a sus soldados caídos y heridos en el conflicto.

– «Estupor» –

En un comunicado la jefa del gobierno italiano Giorgia Meloni expresó su «estupor».

«Italia y Estados Unidos están unidos por una sólida amistad (…) que es aún más necesaria ante los numerosos desafíos actuales. Pero la amistad exige respeto, condición fundamental para seguir garantizando la solidaridad que está en la base de la Alianza Atlántica», añadió Meloni.

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, también se quejó.

«Nuestro ejército estaba listo cuando nuestros aliados estadounidenses pidieron apoyo tras el atentado terrorista islamista de 2001», recordó Pistorius en un mensaje en el canal de su ministerio en WhatsApp.

Alemania, dijo, pagó «un pesado tributo por ese compromiso: 59 soldados y tres policías perdieron la vida en combates, atentados o accidentes».

«Muchos heridos siguen sufriendo hoy las secuelas físicas y psicológicas de aquel período», agregó el ministro.

– «Insoportable» –

En Francia, la oficina del presidente Emmanuel Macron lo calificó de «declaraciones inaceptables».

«A las familias de los soldados caídos el Jefe de Estado desea brindar consuelo y reiterar la gratitud y la memoria respetuosa de la nación», añadió el equipo de Macron.

En tanto, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, calificó de «insoportable» la visión del presidente estadounidense.

«Entiendo perfectamente que los veteranos daneses hayan declarado que no hay palabras que puedan describir hasta qué punto eso es doloroso», escribió la dirigente en Facebook.

«Es insoportable que el presidente estadounidense cuestione el compromiso de los soldados aliados en Afganistán», agregó.

Los veteranos daneses convocaron una marcha silenciosa en Copenhague el 31 de enero para protestar por las declaraciones de Trump.

El vicepresidente estadounidense JD Vance ya levantó ampollas en marzo de 2025 durante una visita a la base estadounidense de Pituffik en Groenlandia al calificar a Dinamarca como un «mal aliado».

«Hemos pasado de comentarios ofensivos a comentarios descorteses. Y ahora sentimos que esto es una traición. No solo es falso, sino que es obviamente algo contra lo que debemos reaccionar con mucha, mucha firmeza», declaró a AFP el vicepresidente de la asociación de veteranos daneses, Soren Knudsen.

Él mismo sirvió en el sur de Afganistán en 2006 y fue el comandante adjunto de una misión de la OTAN, compuesta principalmente por militares estadounidenses, en 2012, explica.

