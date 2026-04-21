Indignación en Italia por las facturas médicas enviadas a heridos en el incendio de Suiza

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Roma, 21 abr (EFE).- Las familias de algunos jóvenes italianos heridos en el incendio de Nochevieja en un bar de la localidad suiza de Crans Montana han recibido facturas por su hospitalización, en un presunto error «humillante» que el Gobierno de Italia espera corregir, pero que ha generado indignación en el país.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este martes que las autoridades de Suiza han asegurado que se trata de un «error» y que las familias «no tendrán que pagar nada».

Sin embargo, ha tachado de «insulto» y «humillación» el envío de esas facturas que, lamentó, «solo una burocracia inhumana podría producir».

«El Gobierno italiano renueva su solidaridad con los muchachos involucrados y sus familias y seguirá haciendo todo lo necesario para que se esclarezca la tragedia y se depuren responsabilidades», advirtió la mandataria en sus redes sociales.

El incendio tuvo lugar en el bar ‘Le Constellation’ de la ciudad alpina de Crans-Montana durante la fiesta de la pasada Nochevieja y en la tragedia perdieron la vida 41 adolescentes y jóvenes, entre ellos seis italianos, mientras que 115 quedaron gravemente heridos.

Muchos de los heridos tuvieron que ser inmediatamente atendidos por sus quemaduras en hospitales suizos hasta que, en el caso de los once lesionados italianos, pudieron ser trasladados a su país, en concreto al centro de quemados de Nigarda, en la ciudad de Milán (norte).

Ahora, algunos familiares de los heridos han denunciado a los medios que han recibido antes las facturas de los hospitales helvéticos que los informes clínicos.

«Recibí un correo electrónico y creí que finalmente era el informe clínico. ‘Más vale tarde que nunca’, pensé. Me equivocaba. Era una factura de casi 67.000 francos (unos 73.000 euros) de la clínica Manfredi», lamentó este martes en el diario La Repubblica Umberto Marcucci, hijo de un romano de 16 años herido en el desastre.

El embajador italiano en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, avanzó que las autoridades suizas en todo momento dijeron que no había que pagar por las hospitalizaciones y que pedirá explicaciones.

El cantón de Valais ha explicado que el envío de las facturas es a título informativo y que «no deben ser pagadas por las familias», según recogen los medios italianos.

Los imputados por esta tragedia han ascendido recientemente a 13, entre estos los dueños del bar incendiado, el matrimonio Jacques y Jessica Moretti; el alcalde de Crans Montana, Nicolás Féraud, así como funcionarios responsables de los controles de seguridad.

Todos los imputados deben responder por homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia.

Este suceso ha irritado las relaciones entre Suiza e Italia, que llegó a protestar por la excarcelación de Jacques Moretti llamando a consultas a su embajador el 24 de enero, aunque este mes ha permitido el regreso de su diplomático a la Confederación. EFE

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