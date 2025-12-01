Indocumentados se dispersan en la frontera con Chile ante el bloqueo peruano

Decenas de migrantes indocumentados que intentaban salir de Chile por miedo a ser expulsados se dispersaron este domingo por la frontera desértica de Arica, ante la negativa de Perú de permitirles el paso, constató la AFP.

El grupo, en su gran mayoría venezolanos, había quedado varado en los últimos días en su afán de abandonar Chile por el anuncio del candidato presidencial de ultraderecha José Antonio Kast de deportaciones masivas.

El líder del Partido Republicano es favorito en las encuestas para el balotaje del 14 de diciembre, en el que se medirá con la izquierdista Jeannette Jara.

Pero el retorno de muchos a Venezuela se vio frenado en la frontera, bajo un sol abrasador y donde algunos apenas comen una vez al día, según testimonios recabados por la AFP.

Las personas en situación migratoria irregular se concentraron en la Línea de la Concordia, una carretera que une a Chile y Perú bajo vigilancia militar.

El gobierno peruano declaró el viernes el estado de emergencia en la zona limítrofe con Chile, para reforzar la vigilancia con militares y evitar el ingreso de migrantes sin papeles que buscan dejar Chile.

Tras el bloqueo peruano, apenas una decena quedaba el domingo en la zona limítrofe.

Exhaustos, muchos regresaron a la ciudad de Arica, a unos 10 kilómetros y evitaron hablar con la prensa.

La venezolana Milbayajaira Rivas, una enfermera de 56 años, pidió a sus compatriotas que no intenten ir como ella a la frontera. «Si no ha tenido la oportunidad de regularizarse, que intenten salir por las buenas», sostuvo.

Una pareja de migrantes, de unos 40 años, dijo a la AFP que buscarían «pedir ayuda» a las autoridades chilenas para «salir del país y regresar a Venezuela».

Con rostros cubiertos, otros comentaron que pretenden viajar 400 kilómetros al sur para intentar salir irregularmente por Colchane, un pequeño poblado andino en la frontera con Bolivia, el punto más utilizado por los indocumentados para ingresar a territorio chileno.

Este domingo el subsecretario del Interior de Chile, Víctor Ramos, dijo a la prensa que revisarán caso a caso para ofrecer algún tipo de «orientación».

«Hablar de crisis (migratoria) yo creo que es innecesario. Siempre hay problemas en la frontera que usted tiene que estar permanentemente abordando. De momento no vemos otra cosa», agregó Ramos.

El aumento del número de migrantes indocumentados en Chile fue exponencial. En 2018 había unos 10.000, pero se estima que para 2024 eran unos 330.000, según el Servicio de Migraciones.

La mayoría son venezolanos y llegaron a Chile tras una larga travesía a pie o en auto por Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia.

