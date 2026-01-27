Indonesia, la primera nación en Asia que prohíbe por completo los paseos en elefantes

2 minutos

Bangkok, 27 ene (EFE).- Indonesia se ha convertido en la primera nación de Asia en prohibir por completo los paseos en elefante, una actividad que atrae cada año a miles de turistas internacionales y que organizaciones animalistas piden erradicar también en países como India y Tailandia.

La Agencia de Recursos Naturales y Conservación de Indonesia confirmó en un comunicado que el veto a esta práctica, decretado en diciembre de 2025, se cumple desde el lunes en todos los centros turísticos y de conservación de animales registrados ante las autoridades.

La normativa, que exigía el fin de los paseos en elefantes y la exhibición de esta actividad desde el 21 de enero de 2026, había sido incumplida la última semana en un centro privado situado en Bali -el destino turístico por excelencia de Indonesia-, por lo que el Gobierno emitió dos advertencias contra este establecimiento.

Después de que el Ministerio de Silvicultura amenazase con revocar la licencia de funcionamiento, dicho centro eliminó la monta de elefantes desde el domingo pasado, cuando un equipo designado por el Gobierno acudió al lugar y corroboró la puesta en marcha del veto.

A raíz de ello, la organización no gubernamental Personas para el Trato Ético de los Animales (PETA, siglas en inglés) emitió un comunicado celebrando esta «decisión histórica».

«Con demasiada frecuencia, los elefantes salen perdiendo en la industria del turismo. Las investigaciones de PETA han revelado que los elefantes son habitualmente encadenados y golpeados con ganchos afilados para obligarlos a obedecer en los paseos turísticos», expresó el presidente de PETA Asia, Jason Baker, en el escrito.

Esta prohibición, remarcó la ONG, «sitúa a Indonesia a la vanguardia del bienestar de los elefantes».

«Instamos ahora a Nepal, Tailandia, la India y otros países a seguir el ejemplo de Indonesia, y pedimos a las agencias de viajes de todo el mundo que dejen de vender paquetes que incluyan paseos en elefante», concluye el texto.

Indonesia acoge al elefante de Sumatra, una subespecie del paquidermo asiático, cuya población se redujo a la mitad entre 1985 y 2012 debido a la caza furtiva para arrancarle los colmillos – muy preciados en el comercio ilegal-, la deforestación que ha reducido notablemente su hábitat natural y los conflictos con los humanos.

En la actualidad quedan entre 2.400 y 2.800 ejemplares de este animal, por lo que es catalogada como «en peligro crítico de extinción» por el Fondo Mundial para la Naturaleza. EFE

