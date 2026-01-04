Indonesia amplía tres días la búsqueda de españoles tras encontrar un segundo fallecido

Noel Caballero

Labuan Bajo (Indonesia), 4 ene (EFE).- Los equipos de búsqueda de Indonesia ampliaron este domingo hasta el miércoles el operativo para localizar a los dos españoles que continúan desaparecidos tras recuperar esta jornada los restos mortales de un segundo fallecido a raíz del naufragio de una barco turístico el 26 de diciembre.

Los rescatistas identificaron a la víctima mortal hallada como Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, de 44 años.

Los restos de Martín fueron encontrados a las 8:47 de esta mañana hora local (00:47 GMT) por un barco de la Policía, a unas 1,13 millas náuticas del lugar donde se hundió el barco turístico en el que viajaba junto a su mujer y cuatro menores -todos hijos de relaciones previas-.

El lugar del hallazgo, al norte de la isla de Serai, también se encuentra relativamente cerca de donde se encontraron el lunes los restos mortales de una menor, hija de Andrea Ortuño, quien se casó recientemente con Martín.

El barco KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

Además de Ortuño, otra de sus hijas sobrevivió al accidente, mientras que los dos menores desaparecidos son un hijo de Martín y un hijo de la rescatada.

El hallazgo de hoy coincidió con el inicio de la décima y última jornada marcada por las autoridades antes de analizar los resultados y decidir si suspender la misión.

Sin embargo, a raíz de encontrar el cuerpo de Martín las autoridades extendieron el despliegue por tres días más, es decir hasta el atardecer del miércoles.

«Si encontramos más cuerpos volveremos a evaluar posibles extensiones. En el caso contrario, terminaremos la búsqueda, pero mantendremos una supervisión, lo que significa que si otro barco encontrara un cuerpo (de los desaparecidos tras el fin de la misión) podríamos volver a reabrir la búsqueda», dijo a EFE Asfan Sulhasan, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y uno de los coordinadores de la misión.

Los equipos de rescate, que en las recientes jornadas se apoyan en el uso de tecnología sonar para rastrear el fondo marino, también encontraron este domingo posibles restos de un barco naufragado y un extintor, en aguas cercanas a Serai.

Aunque los barridos del radar no lograron ubicar el resto de la embarcación siniestrada.

Este lunes el operativo centrará gran parte de sus recursos en escudriñar las aguas y costas entorno a la citada ínsula.

Personal implicado en la búsqueda indicó a EFE que en días previos ya examinaron esa zona, por lo que sospechan que las fuertes corrientes submarinas en esas aguas están moviendo los restos de la embarcación.

Los familiares de los desaparecidos, a quienes se unió en la jornada de hoy Silvia García -expareja de Martín y madre de uno de los desaparecidos-, acudieron por la tarde a un acto religioso oficiado en la Iglesia de Stella Maris, cerca del puerto de Labuan Bajo desde donde se coordina el operativo de búsqueda.

Por su parte, la Policía ha abierto una investigación para tratar de determinar si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente. EFE

