Indonesia apura el plazo para encontrar al niño español desaparecido tras el naufragio

(Actualiza con novedades de la investigación policial)

Noel Caballero

Labuan Bajo (Indonesia), 8 ene (EFE).- Los equipos de búsqueda de Indonesia apuran el plazo del operativo que concluye el viernes al mediodía para encontrar al menor español desaparecido a raíz del naufragio de un barco el 26 de diciembre en el Parque Nacional de Komodo, tras concluir la jornada de este jueves sin resultado.

La decimocuarta jornada del operativo «no arrojó resultados», dijo Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y responsable de la misión, en una rueda de prensa desde Labuan Bajo, donde se coordina parte del despliegue.

Los rescatistas se centraron hoy en rastrear la superficie marina y realizaron batidas por algunas playas y zonas costeras de las islas de Padar, Serai, Rinca y Komodo -parte del Parque Nacional-, donde las corrientes podrían haber arrastrado el cuerpo hasta zonas de manglares, apuntó el oficial.

El menor sin localizar, de 10 años, viajaba con una familia de seis miembros, de los que tres han fallecido y dos, una mujer y una niña, sobrevivieron.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

El niño que permanece desaparecido es hijo de la superviviente y de una expareja. Martín y Ortuño habían contraído matrimonio recientemente.

La jornada de búsqueda, en la que participaron casi 170 personas distribuidos en casi una veintena de embarcaciones, se vio afectada por la incesante lluvia en algunas zonas de los rastreos, así como el alto oleaje y las fuertes corrientes.

Los equipos zarparán el viernes al amanecer y regresarán alrededor del mediodía, cuando las autoridades analizarán los resultados antes de, en principio, dar por concluida la misión si no hay avances.

En el supuesto de que termine el despliegue, las autoridades indicaron previamente que mantendrán un equipo para hacer un seguimiento adicional por si surge nueva información que conllevara a la reapertura del operativo.

Investigan al capitán por posible negligencia

Por su parte, la Policía anunció este jueves que investiga por un posible delito de negligencia con resultado mortal, delito castigado con hasta 5 años de cárcel, al capitán del navío turístico KM Putri Sakinah, identificado como L., y al jefe de máquinas de la embarcación siniestrada, identificado como M.

«Los investigadores evalúan si hubo un elemento de negligencia en la operación del buque que provocó el accidente marítimo con víctimas mortales», declaró el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental -donde se encuentra Komodo-, Henry Novika Chandra.

Las autoridades atribuyeron inicialmente el hundimiento a la pérdida del motor, aunque más tarde indicaron a EFE que se pudo deber a un «inusual e impredecible» fenómeno marino que provocó tres grandes olas que tumbaron la nave en cuestión de segundos, lo que no habría dado tiempo a evacuar a los pasajeros.

Según declaró hoy a EFE Edy, un miembro de los rescatistas que buscan al desaparecido, el capitán realizó desde un bote salvavidas la primera búsqueda de los españoles desaparecidos tras el hundimiento de la nave.

Ofrenda floral por las víctimas

Este jueves, algunos de los familiares de los desaparecidos viajaron hasta la zona del hundimiento para depositar una ofrenda floral en el mar, en recuerdo de las tres víctimas del naufragio y el menor aún por localizar.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban 11 personas, incluida la familia de españoles, junto a los cuatro miembros de la tripulación y un guía local, quienes fueron rescatados tras el suceso.

El punto del hundimiento de la nave fue ubicado entre las islas de Padar y Rinca, una zona con fuertes corrientes submarinas que la arrastraron hasta 14 kilómetros desde el lugar de la catástrofe.

Junto al casco de la nave se encontró el martes el cadáver de uno de los menores, mientras que el cuerpo de la niña fue hallado el 29 de diciembre a casi un kilómetro del lugar del accidente, y el de Martín el pasado domingo a unos dos kilómetros. EFE

