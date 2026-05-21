Indonesia califica de «acciones inhumanas» el trato a los activistas detenidos por Israel

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Bangkok, 21 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Indonesia calificó este jueves de «acciones inhumanas» el trato a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel, tras las imágenes difundidas por el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, en las que los activistas aparecen maniatados y hacinados en el puerto israelí de Ashdod (sur).

«Indonesia condena las acciones inhumanas cometidas por Israel contra los voluntarios de la Flotilla Global Sumud. Dichas acciones son contrarias a los principios humanitarios (…) constituyen una clara violación del derecho internacional», apunta en un comunicado.

Yakarta aseguró que «centra sus esfuerzos en la liberación de todos los indonesios detenidos», sin precisar el número.

«El Gobierno de Indonesia continuará supervisando el proceso de liberación hasta que todos los indonesios puedan regresar a casa lo antes posible», zanja la nota.

Indonesia, que no tiene relaciones diplomáticas con Israel y aboga por la causa palestina, reacciona así a las imágenes publicadas por Ben Gvir en redes sociales, donde se ve a activistas en un buque militar maniatados y hacinados, de rodillas con la cabeza contra el suelo, mientras se reproduce el himno de Israel.

También se observa al ministro recibirlos ya en tierra con un ‘bienvenidos a Israel’ mientras ondea una bandera del Estado israelí, afirmando «así es como debe ser», mientras observa cómo los conducen con la cabeza gacha.

La flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza fue abordada en dos operativos registrados a finales de abril y esta semana en los que las Fuerzas Armadas de Israel interceptaron más 50 embarcaciones y detuvieron cientos de activistas de cerca de medio centenar de países.

España, Brasil, Chile, Italia, entre otros países, han condenado las imágenes difundidas por Ben Gvir y pidieron explicaciones al Gobierno de Benjamín Netanyahu, quien intentó desmarcarse de este hecho al asegurar que estos actos del ministro «no se ajustan a los valores y normas de Israel». EFE

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