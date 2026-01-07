Indonesia celebra la segunda sesión del juicio por española Matilde Muñoz con 10 testigos

3 minutos

Lombok (Indonesia), 7 ene (EFE).- Indonesia celebra este miércoles en Lombok la segunda sesión del juicio por la muerte de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la turística isla del país asiático el pasado julio, con la citación de una decena de testigos, entre ellos dos trabajadores del hotel en el que falleció.

Se trata del indonesio Habib -conocido como «Abi»- y la indonesia Nurmala Hayati -«Mala»-, incluidos en la lista de diez testigos que la Fiscalía ha convocado, según confirmó a EFE, y que se espera que declaren en el tribunal de Mataram de Lombok, donde está previsto que empiece hoy la sesión sobre las 13.00 hora local (06.00 GMT).

Abi y Mala trabajaban en el hotel Bumi Aditya de Lombok, en la playa de Senggigi de la turística isla, donde fue presuntamente asesinada Muñoz la madrugada del 2 de julio.

La Fiscalía acusó durante la primera sesión del juicio el pasado 17 de diciembre a otro empleado y un exempleado del hotel, Suhaeli -conocido como «Eli»- y Heri Ridwan -«Geri»-, de matar a Muñoz, que entonces tenía 72 años.

Si bien la Policía mantuvo durante la investigación la acusación contra los dos únicos sospechosos llevados a juicio, la familia de Muñoz ha denunciado en varias ocasiones presuntas incongruencias en los testimonios de Abi y Mala durante la investigación policial.

Un portavoz familiar dijo a EFE que espera que, tras testificar ambos, «pasen de ser testigos a imputados por colaboración» en el crimen y «ocultamiento de cadáver».

El cadáver de Muñoz no fue hallado hasta el 30 de agosto, en una playa a medio kilómetro del hotel en el que se alojaba y después de haber sido escondido en distintas localizaciones del establecimiento turístico, que permaneció abierto esas semanas y en el que Abi y Mala continuaron trabajando.

El mismo 30 de agosto la Policía detuvo a los sospechosos, de 34 y 30 años, quienes confesaron el crimen.

En la vista de diciembre, los fiscales indicaron que el 1 de julio los hombres se encontraron en un restaurante de Senggigi para planear el robo en la habitación de Muñoz, en la que entraron sobre las 3.30 en la madrugada del 2 de julio (20.30 GMT), y que la «asfixiaron» y «golpearon con violencia» cuando esta despertó súbitamente.

La Fiscalía les acusa de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, que según el Código Penal indonesio pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, que Indonesia no suele aplicar.

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok, donde consideraba el Bumi Aditya su «casa» en la isla, según su entorno. EFE

sh-pav/hp/rfg

(foto)(vídeo)