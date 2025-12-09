Indonesia computa 964 muertos y más de 5.000 heridos por las inundaciones en Sumatra

Yakarta, 9 dic (EFE).- Los equipos de rescate de Indonesia continuaron con la búsqueda de supervivientes en la isla de Sumatra (oeste) este martes, cuando la cuenta oficial de víctimas llegó a 964 muertos y al menos 5.000 heridos, mientras 262 personas siguen figurando como desaparecidas.

La agencia de manejo de desastres, BNPB, ha contabilizado cerca de 160.000 viviendas con daños debido a los corrimientos de tierra, árboles caídos y agua desbordada que causaron devastación en 52 distritos de las provincias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

El mal tiempo, impulsado por la presencia de un tifón en el Estrecho de Málaca a finales de noviembre, afectó a cerca de 3,5 millones de personas en esta isla, donde fueron destruidas cerca de 1.000 escuelas, 500 puentes y 400 templos.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, anunció el domingo que cada una de las familias damnificadas recibirá una compensación equivalente a unos 3.600 dólares estadounidenses, mientras el Gobierno prepara planes para reubicar casas y escuelas en zonas más seguras.

Prabowo, quien desde Aceh -la única provincia indonesia que aplica la ley islámica (sharia)- partió el domingo hacia Pakistán para una visita oficial de dos días, ha pedido a acelerar el reparto de ayuda humanitaria y alimentos, que sigue enfrentando obstáculos en numerosas zonas debido al colapso de vías.

Las autoridades estiman que cerca de 65.000 hectáreas de cultivos corren el riesgo de ser declaradas como pérdidas, por lo que desarrollan planes de recuperación de los que aún se desconocen detalles.

El Gobierno insiste en su capacidad para resolver la emergencia, por lo que se opone a la propuesta de varias ONG de pedir ayuda internacional para intensificar la atención de daños y víctimas en Sumatra.

Además de Indonesia, el país más golpeado por la reciente coincidencia de ciclones en el sur y sudeste de Asia, también se han registrado graves inundaciones en las últimas semanas en Tailandia, con al menos 276 fallecidos, y en Sri Lanka, donde los decesos llegaron hoy a 638, con 191 desaparecidos.

La temporada de tormentas tropicales y tifones ha sido especialmente dura este año para estos países, y expertos atribuyen la intensidad al calentamiento del océano, mientras que su devastador impacto se relaciona con la deforestación o la falta de planificación urbana, entre otros factores. EFE

