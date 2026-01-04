Indonesia confirma que ha recuperado el cadáver del español Fernando Martín tras naufragio

Labuan Bajo (Indonesia), 4 ene (EFE).- Los equipos de rescate de Indonesia confirmaron este domingo que han recuperado los restos sin vida del español Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, mientras continúa el operativo para tratar de localizar a los dos menores aun desaparecidos en el naufragio el pasado 26 de diciembre.

«En base en los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo, podemos afirmar que se trata de (…) Fernando Martín, de 44 años», dijo en un vídeo Fathur Rahman, el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión. EFE

