Indonesia investiga la muerte de 21 ballenas varadas en sus playas

1 minuto

Bangkok, 12 mar (EFE).- Las autoridades de Indonesia investigan la muerte de 21 ballenas piloto varadas en la regencia de Rote Ndao, el punto más meridional del país, después de que a comienzos de semana quedara atrapado medio centenar de estos mamíferos en varias playas de la isla.

Los equipos de rescate lograron devolver al mar a 34 de los ejemplares que también se habían quedado atrapados en la costa, guiándolos de nuevo hacia aguas profundas, según informó el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca del archipiélago.

De las 55 ballenas piloto varadas, 21 murieron: ocho machos y 13 hembras, entre ellos cuatro crías y 17 adultos. El mayor de los machos medía 5,1 metros de longitud, mientras que el ejemplar más pequeño era de aproximadamente 2,4 metros.

Los especialistas realizaron labores de identificación, mediciones y necropsias a los animales para determinar la causa exacta de la muerte, que todavía se desconoce.

Las investigaciones preliminares indican que se trata de calderones tropicales (Globicephala macrorhynchus), una especie marina protegida.

El jefe de la agencia, Imam Fauzi, señaló que el entierro de las ballenas se llevó a cabo siguiendo los protocolos de seguridad para prevenir la contaminación, tras instar a los residentes a no tomar ni consumir partes de las ballenas, según declaraciones recogidas por la prensa local. EFE

