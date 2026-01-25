Indonesia reanuda la búsqueda de decenas de desaparecidos en un alud mortal

Rescatistas de Indonesia reanudaron el domingo la búsqueda de unas 80 personas desaparecidas en un mortal deslizamiento, luego de que el operativo fuera suspendido durante la noche por el mal tiempo.

El alud causado por las fuertes lluvias azotó el sábado aldeas de la region de Bandung Occidental, en la isla de Java, donde áreas residenciales quedaron sepultadas y decenas de personas se vieron obligadas a abandonar sus casas.

Al menos nueve personas murieron y alrededor de 80 permanecen desaparecidas, confirmó la agencia local de búsqueda y rescate.

El coordinador de la misión, Ade Dian Permana, señaló en un comunicado que los esfuerzos de rescate debieron ser paralizados por la lluvia.

Pero las tareas se reanudaron la mañana del domingo al parar las precipitaciones, observó un periodista de AFP.

Rescatistas, apoyados por soldados, policías y voluntarios, han tenido que excavar manualmente.

También se enviaron drones y unidades caninas para peinar la zona en busca de víctimas, según la agencia nacional de rescate.

Las inundaciones y deslizamientos son comunes durante la temporada lluviosa, de octubre a marzo, en el extenso archipiélago del sudeste asiático.

